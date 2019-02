La noche de la sexta gala de GH DÚO fue una de las más tensas que se recuerdan en esta edición, y no era para menos: la nominación de Sofía Suescun y María Jesús Ruiz fue una pelea de gatas de principio a fin, y aunque resultó vencedora María Jesús, la marcha de Sofía dejó un buen vació entre algunos de sus compañeros, en especial Ylenia, que no quería que se fuera su nueva amiga del alma, o Carolina Sobe, que se quedó ojiplática al ver que la audiencia había decidido echar a la reina de los realities a la calle. Sin embargo, quien se quedó más a cuadros fue Alejandro Albalá, que no paró de llorar desde que se enteró de la noticia.

Jorge Javier Vázquez quiso que todos vivieran el momento de la expulsión, y la alegría de Antonio Tejado contrastaba con la estupefacción del santanderino (sentado a su lado), que se llevaba las manos a la cara de la sorpresa instantes antes de mirar a Ylenia y echarse a llorar, una reacción de lo más increíble, ya que si esto nos lo dicen hace unas semanas, cuando se tiraban los trastos a la cabeza, ¡no daríamos crédito!

Sin embargo, el roce, al final ha hecho el cariño, y Alejandro tuvo que sincerarse entre lágrimas: "Es complicado, porque bueno... era la persona en la que más confiaba de aquí. He estado un año con ella. La audiencia decide quién se va y quién se queda y hay que respetarlo porque esto es un concurso... tampoco puedo hacer más. Imagino que ella me querrá ver fuerte desde fuera, y espero que se me haya quitado la llorera para entonces. (Hay que) seguir para adelante, aguantar lo máximo que pueda y, si la tengo que ver dentro de 2 meses, mejor que mejor. Pero mi primera reacción es la nostalgia y la pena de que me quedo solo", dijo.

Alejandro ya se terminó de derrumbar cuando desveló el momento en el que tuvo claro que Sofía se iba, aunque no quería creerlo: "Sí que se me pasó por la cabeza que se podía ir, pero cuando estábamos aquí sentados lo vi clarísimo: la he visto muy sola en la pelea... no sé". "Me ha dado mucha pena. Esto es muy duro, y ver sola a una persona aquí es duro", añadió.