‘GH Dúo’ no deja de introducir novedades de cara a sus nominaciones para dar mayor emoción a la recta final de las galas del jueves… ¡Y bien que se agradece! El pasado domingo anunciaron que la pareja que hiciera más kilómetros en un tándem conseguiría una ventaja en las nominaciones: 3 puntos extra. Los ganadores fueron Fortu y Yoli gracias a los 204 km que se marcaron a bordo de la bicicleta estática. Además, se disputó la consabida prueba semanal de la que saldrían los ‘jefes de la casa’, esa pareja que no puede ser nominada, disfruta de la suite, reparte las tareas y tiene el privilegio del intercambio individual en las nominaciones.

Esta semana tocó una bien fresquita, la ‘prueba del hielo’, en la que los concursantes tenían que meter los pies en una cubeta repleta de hielo con agua y aguantar el mayor tiempo posible. Tras la expulsión de Sofía, al quedarse Alejandro Albalá desparejado, si alguno de la pareja abandonaba la cubeta antes de tiempo, automáticamente, descalificaba a su pareja. Irene Rosales y Fortu no aguantaron la presión, pero el resto aguantó el máximo de cinco minutos estipulados por prescripción médica.

Una vez superado el tiempo, las parejas que todavía aguantaban en sus posiciones se enfrentaron a una pregunta y los primeros que contestasen se llevaban el liderazgo. “¿Cómo se llama la reina de las nieves en ‘Frozen’?”, preguntó Jorge Javier, siendo el primero en contestar correctamente Antonio Tejado. ¡Quién le iba a decir al andaluz que Elsa le daría la victoria!

Antes de comenzar las nominaciones, Fortu y Yoli, en la intimidad del confesionario, le espolsaron sus tres puntos a Kiko Rivera e Irene Rosales. “Le damos un punto a Raquel, porque se lo tenemos que dar. Los tres nos vemos muy atados en este momento y van a ir para Fortu y Yoli porque tienen un poder que pueden utilizar y a lo mejor no les fastidia”, dijeron Antonio y Juanmi en el turno de nominaciones.

“Con un punto a Carolina y María Jesús y tres a Alejandro. No tengo motivos, hay que darlos y bueno, porque hay que darlos, lo mismo que me los dan a mí, yo también tengo que darlos. No sé, los tres de Alejandro porque está muy vinculado a Alejandro, son como culo y calzoncillo”, explicó Fortu en connivencia con Yoli. “Un punto para Kiko, porque sé que no le va a afectar para nada y sé que Antonio le salvaría”, señaló Ylenia. “Por falta de afinidad, tres puntos a Alejandro”, añadió Raquel.

“Un punto a María Jesús y Carolina, porque con Mª Jesús y Raquel son con las que menos hablo. Y con tres puntos, como Fortu me ha dado ya 6 puntos [teniendo en cuenta las nominaciones de la semana pasada] y yo solo le he dado uno, pues le doy tres y ya llevo cuatro, me faltan dos. Y como diría él, porque me sale de los cojones”, sentenció Alejandro.

“Un punto para Alejandro, para devolvérselo. Y tres puntos, que en realidad no quiero dárselos, pero se los voy a dar a Fortu y Yoli porque no me gusta que no encajen las nominaciones, pero aquí estamos todos para lo mismo”, dijeron Carolina y María Jesús. Por su parte, Kiko fue el encargado de anunciar las nominaciones de él y su esposa: “Un punto a Alejandro, porque soy el último en nominar, he estado contando y lo que más me conviene en este momento es ponerle un punto a Alejandro y ponerle tres puntos a Fortu y Yoli para que salgan nominados. Es por juego, no es por afinidad”.

Como resultado, quedaban nominados Alejandro Albalá, Fortu y Yoli. Sin embargo, Antonio Tejado y Juan Miguel, gracias al poder del intercambio individual, tuvieron la oportunidad de modificar el resultado, sacando de la lista de nominados al ex de Chabelita para meter a Raquel Martín. De esta manera, Tejado anunciaba que le devolvía a Alejandro el favor que le hizo hace un par de semanas de librarle de la nominación. ¿Quién creéis que abandonará la casa de ‘GH Dúo’: Fortu, Yoli o Raquel?