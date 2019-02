¡Paren las rotativas! Bueno, no literalmente, que como dejemos de teclear se nos viene el chiringuito abajo… Nada más comenzar la pasada gala de ‘GH Dúo’, Jorge Javier Vázquez hacia saltar las alarmas, sacando a relucir su lado más tremendista (e irónico). “Soy incapaz de seguir este programa sin aclarar algo”, anunció. "Estoy francamente consternado. ¿Qué es esto de que hoy es tu último día en la tele?", le preguntó directamente a Maite Galdeano. ¡¿Cómo es eso posible?! ¡Con lo que le gusta a la ‘elegida de Dios’ una cámara! ¿Estará enferma? ¿Se habrá dado por fin cuenta que la defensa que ha hecho de su hija le ha restado puntos por entero?

Para todos aquellos que ya estén celebrando la marcha de Galdeano, tenemos que darles una mala noticia: todo ha sido un malentendido fruto de un calentón. “¿Quién ha dicho eso?”, contestaba mientras negaba una y otra vez. “El otro día me fui un poquito baja por culpa de la señora Paz, me afectó mucho la palabra que me dijo…”, explicó. Eso sí, cuando el presentador le preguntó cual era la palabra, no lograba recordarla… “Pues sí que te afectó, sí”, reflexionó Jorge partido de la risa.

“Luego estuve pensando y seguramente se la hayan diagnosticado a ella esa palabrita y por eso se la sabe tan bien”, continuó diciendo la madre de Sofía. “¿Sabes en qué soy yo analfabeta emocional o lo que sea? En no tener maldad. He nacido sin maldad, no tengo maldad y voy a morir sin maldad. Me quedo con eso”, sentenció la navarra. A lo que Jorge Javier replicó: “¿Sabes por qué, Maite? Porque te has criado en la soberanía de la rectitud”.

Cabe recordar que el pasado martes, la madre de Alejandro Albalá, Paz Guerra, se armó de valor y le dijo a la que fuera su consuegra lo que pensaba de ella: “Me parece que tú eres de Kansas, por lo de cansina… Me gustaría decir una cosa. Voy a avanzar un poco más en las afirmaciones que yo hago aquí. Yo pienso que tu hija tiene, francamente, un problema emocional, ¡pero tú tienes analfabetismo emocional!”.

Y claro, Maite no entendió nada de lo que le estaba diciendo… “De carrera no soy. No sé qué analfabetismo voy a tener, tengo mi graduado escolar”, rebatió. Cuando le explicaron que el analfabetismo era emocional, se marcó una de sus largas peroratas: “Pues no sé ni lo que es, la verdad. Me la suda tanto. Lo único que sé es que soy feliz y que tengo una hija maravillosa, que la he educado en la soberanía de la rectitud. Eso es muy importante. Me ha salido una hija bandera, una hija que se preocupa de su madre, una hija trabajadora, una hija de armas tomar. ¡Dios me ha dado el mejor regalo con ella! ¡Donde quiera que vaya, ella nunca queda mal y la gente la adora!”. Pues esta vez no la han ‘adorado’ tanto, ya que salió expulsada con más del 60% de los votos…