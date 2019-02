Kiko Rivera no se ha sentido lo suficientemente querido por Irene Rosales el día de su cumpleaños. El hijo de Isabel Pantoja no ha tenido pelos en la lengua a la hora de echarle en cara a Irene lo solo que se ha sentido el día de su cumpleaños. A pesar de que la joven se pasó haciendo toda la tarde un cartel junto a Raquel, que celebraron una gran fiesta con sus compañeros de reality para Kiko parece no haber sido suficiente. El DJ dice haberse sentido solo porque suele celebrar su cumpleaños siempre en familia. "Estuvo genial la fiesta que me hicieron pero yo el día de mi cumpleaños estoy acostumbrado a estar con mi madre, con mis amigos con mis hijos... aquí la única persona que tenía mía eras tú y ayer a mí me falto algo más de ti y ya está, es lo único que te tengo que decir".

Unas palabras que lógicamente no han sentado nada bien a la joven, que le ha pedido a Kiko que la próxima vez que se sienta así que se lo diga al momento no al día siguiente. Algo que Kiko ha justificado diciendo que la única culpable de que le hubiera dicho que se ha sentado solo ha sido ella, pues ha sido la que ha insistido en que le contase lo que le pasaba.

Tras esta dicusión, Irene se acerca a Kiko para arreglar las cosas. "No estamos bien ni yo ni tú", le dice la nuera de Isabel Pantoja a su marido. A lo que él le contesta que "cuando yo te diga que no, es no, no me sigas insistiendo", mientras se fundían en un tierno abrazo. Y es que a la pareja no le dura ni dos minutos el enfadado. Sobre todo a Irene que tiene una paciencia infinita con el DJ tal y como está demostrando a lo largo del concurso.

Esta no es la primera ni la última bronca que han tenido dentro de la casa, pues como es normal, todas las parejas discuten. Y es que, además la pareja demuestra así lo mucho que se quiere y lo compenetrados que están.