Sofía Suescun muestra los mensajes que le envió Antonio Tejado durante su relación con Candela

Sofía Suescun ha cumplido su palabra. La última expulsada de ‘GH Dúo’, durante su estancia en el reality, sacó a relucir que Antonio Tejado le había mandado una serie de mensajes a través de las redes sociales. Eso sí, aseguraba no acordarse del contenido por lo que no podía decir si en ellos intentaba ligar con ella o no. En el último debate del programa, la joven mostró el contenido de estos mensajes, dejando a Jordi González que leyera la conversación. “Yo le prometí a Candela que se los iba a enseñar cuando saliera”, recordó la navarra. Acto seguido el presentador pasó a leer una conversación fechada el 27 de octubre de 2017, tiempo en el que el sobrino de María del Monte ya había iniciado una relación con Candela.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“A ver si te dejas ver, coño. Tanto Albalá…”, le decía el andaluz a la ‘gran hermana’. Acto seguido, Sofía le preguntaba sobre su paradero, contestando Antonio que en Sevilla y devolviéndole la pregunta. “En el Polo Norte”, bromeó Suescun. “Jajajaja, puedo abrigarte…”, replicaba Antonio. Así, de manera abrupta, terminaba la conversación, asegurando Sofía que no había borrado nada… “¿No es tan amigo de Albalá?”, se preguntó Candela. “Ya veis que antes de entrar en el reality ya se está riendo de Alejandro Albalá”, añadió Suescun.

Además, la ganadora de ‘Supervivientes’ se mostró feliz porque Kiko Matamoros hubiera desmentido haber tenido algo con ella. “A mí me dijo que contó eso porque tenía un ataque de celos con Tony Spina”, le dijo a Makoke, presente en el plató. Como la ex del colaborador no quería entrar a valorar que Kiko se hubiera echado para atrás, Belén Esteban tomó la palabra: “Con este señor sabéis que no me dirijo la palabra. Yo sé perfectamente lo que ha ido contando. Ayer escuché a Jorge Javier Vázquez decirle claramente a Maite: ‘Kiko ha follado con tu hija’. Yo tengo entendido que a compañeros del ‘Sálvame’ le ha contado eso. Si ahora dice que no, pues bueno, pero en este caso me creo a Sofía”.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tras la marcha de Sofía, Alejandro Albalá se encuentra desubicado y no deja de dedicarle muestras de amor a la que fuera su novia, como, por ejemplo, llevando todo el día a cuestas su sudadera. Un gesto que ha Sofía la emociona, pero no demasiado. “Me hace ilusión. En estos cuatro días me he dado cuenta de que, en muchos momentos, Alejandro aprovechaba para unirse al machaque contra mí”, indicó. “Alejandro tiene muchísima dependencia. Yo ese vacío lo llenaba muchísimo… No quiero decir que ha sido un peso para mí. Asumo los errores, pero siento que podría echarle a él la culpa de todo. Aunque sabía que lo estaba haciendo mal, seguí por ese camino”.

Belén Esteban y Ares Teixidó no estaban muy de acuerdo con sus palabras, recordándole que su concurso se lo había cargado ella solita. “No me ha gustado lo que has hecho… Yo sí que creo que Alejandro siente algo por ti”, dijo la colaboradora de ‘Sálvame’. “A veces está bien mejorar, aprender de los errores, madurar… Solo piensas en ti”, añadió la catalana. “No considero que en ningún momento haya sido prepotente”, dijo Sofía, quien recordó que si es un poco creída es porque puede...

Telecinco

Desde la marcha de Sofía, los habitantes de la casa bromean con la posibilidad de que Alejandro e Ylenia acaben juntos. Pese a que la de Benidorm se niega a dormir con él, asegura que su compañero tiene muy buenas manos y que no piensa prescindir de sus masajes. Un tonteo que parece no va a llegar a más, pero del que Sofía hace una inesperada lectura: “Dentro del espacio que Alejandro tiene que rellenar, Ylenia es la más indicada… A mí, como amiga suya, no me gustaría que se liara con Alejandro. Él está muy enamorado de mí, pero es muy listo y mide muy bien sus tiempos. Por ello, sabe que estaría muy mal visto que se liara con Ylenia”.