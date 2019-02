¡Este fin de semana la casa de ‘GH Dúo’ ha vivido una de las mayores broncas desde que diera comienzo el reality! Todo comenzó por un rifirrafe entre Kiko Rivera e Ylenia a raíz de las tareas domésticas. La estrella de ‘Gandía Shore’ comentó que pasaba de fregar, ya que veía que muchos de sus compañeros se escaqueaban de hacer lo suyo. Una decisión que fue afeada por el hijo de Isabel Pantoja, iniciando una discusión que acabó con Ylenia recriminándole a su compañero que muchas veces no hacía su tarea asignada: cocinar. “A partir de ahora, el día que yo cocine, te haces tú tu comida”, le advirtió el DJ.

Aunque el cruce de acusaciones quedó ahí, la tensión no dejó de ir en aumento. “En realidad no le caigo bien y no me soporta, está contenido porque sabe que, si no, le puedo soltar verdades que no le van a sentar bien”, afirmó Ylenia en el confe, acusando al cantante de evitar tener enfrentamientos con ella por lo que le pudiera decir. Y bien que se lo acabó diciendo… Al día siguiente, durante la cena, la situación acabó estallando después de que Kiko le recordara a su compañera que le estaba haciendo la comida pese a la advertencia del día anterior.

En ese momento, comenzaron un cruce de acusaciones que no dejaba de ir en aumento, con Ylenia llamando a Kiko “comilón” o “mentiroso”, mientras que el DJ la acusaba de ser una maleducada y faltarles el respeto a todos sus compañeros. “Prefiero ser comilón que ser como tú… ¡Vete a cagar al campo!”, exclamó Kiko. El punto álgido de la discusión llegó cuando Kiko dijo que su compañera se bebía hasta el vino de cocinar. “Sí, yo también tengo muchos problemas, pero no los cuento para dar pena”, replicó la alicantina. Unas palabras que hicieron estallar a Kiko, quien acabó rompiendo un plato contra el suelo mientras se encaraba con su compañera. “¡Por ahí no! Lo que acabas de hacer es de rastrera”, se lamentaba el miembro del clan Pantoja visiblemente nervioso.

Después de separarlos y llevarlos a estancias diferentes, tanto Kiko como Ylenia se desahogaron por lo que acababa de pasar. Kiko acusaba a la alicantina de actuar con maldad y de arremeter con un tema tan grave como el de sus pasadas adicciones. “¿Quién se cree que es esta niña? Me ha atacado por una enfermedad”, denunciaba el cantante. Por su parte, Ylenia no dejaba de llorar y de lamentarse por no recibir nunca el apoyo de sus compañeros. “Si tú te puedes meter conmigo, yo también con los tuyos. Ahora no te victimices… ¡Me atacáis todos con lo mismo! ¡Lo hacéis todos! A mí lo único que se me dice es lo que hago mal. Estoy sola, claro, como él es el hijo de la Pantoja”.

Después de la monumental bronca, las versiones no coincidían. Mientras que Kiko negaba que hubiera intentado atacar a Ylenia dejando entrever que hubiera tenido algún tipo de adicción, la de Benidorm no dejaba de llorar por los rincones y recordar que el hijo de la tonadillera no es ejemplo de nada, ya que, gracias a su poder mediático, pese a su problema con las drogas, le ha sido mucho más fácil remontar. “Aquí la que ha dejado de hacer bolos soy yo. ¿Por qué tú puedes hablar de mis problemas y yo no puedo decir eso?”, se lamentó en el confe.

¿Y cómo ha vivido Irene esta situación? En el momento de la discusión, se metió para defender a su marido y pararle los pies a Ylenia. Una situación de tensión que acabó con ella llorando y recordando que no se puede atacar a su marido con el tema de su “enfermedad”. “No tengo necesidad de convivir con una persona que ha hecho eso… Yo no he entrado aquí para tener más fama. Lo hacemos por nuestras hijas y para empezar de cero”, dijo con la voz entrecortada. “La enfermedad de Kiko me la he tragado yo con dos niñas y cero euros”. Pero como siempre, tras la tormenta llegó la calma, e Ylenia, cuando se calmó, fue a hablar, por separado, con Kiko e Irene para pedirles disculpas. Tras hablar sobre el tema y acercar posturas, el matrimonio acabó firmando la paz con su compañera, abrazo incluido. “Lo olvidamos todo”, señaló Rivera.