Tras los movimientos de los últimos días, creemos que el ‘tonteo’ entre María Jesús Ruiz y Antonio Tejado ya puede pasar a catalogarse de ‘romance’. Y es que la modelo y el colaborador ya no ocultan su pasión desmedida y se dedican a besarse por los rincones, intentando alejarse de la mirada de sus compañeros (eso sí, no pueden hacer nada con respecto al tema de las cámaras…). Aunque muchos piensen que este acercamiento no es más que una estrategia para formar una ‘carpeta’ y adquirir protagonismo en el reality, ellos siguen a lo suyo, en un continuo tira y afloja que ha generado muchas dudas en el sobrino de María del Monte.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Durante la última fiesta, se mostraron la mar de acaramelados, aprovechando Tejado para robarle un beso delante de todos. Ruiz, lejos de mosquearse, le devolvió el gesto y se fundieron en un apasionado morreo. “Te veo con tanta vida y tantas ganas que me duele tanto no saber qué te pasa. Me gustaría llegar al punto en el que estamos los dos guay y disfrutar mucho, pero para nada en el sentido sexual…”, le recordó el andaluz. Acto seguido, la ex Miss España le preguntó por las cosas que deseaba hacer con ella. “Abrazarte, poder darte más besos, dormir contigo… Muchas cosas”, contestó Antonio. “No pretendo marearte ni a ti ni a nadie. Ni aquí ni en ninguna circunstancia”, replicó la andaluza, quien le propuso hablar del tema en el jardín.

“Yo conocí a un chico y la verdad es que me volvió loca. Creo que el primer edredoning de la historia de España lo hice yo. ¡Me encantaba ese tío! Cuando yo hice aquello, mi familia sufrió tanto”, recordó María Jesús, haciendo referencia a su recordado edredoning con Dani DJ en ‘La Granja’. Aparte de porque no quiere repetir su ‘error’ del pasado, Ruiz explicó que también había un pequeño inconveniente a la hora de consumar… “Yo no estoy con nadie, pero sí que tengo un poquito de cuerda”, apuntó de manera misteriosa. ¿Estará hablando de Gil Silgado?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“No voy a dormir con nadie hasta que salga. Una vez salga de aquí ya haré yo con mi vida, con mi cuerpo y con mi alma lo que me dé la gana”, sentenció María Jesús. Por su parte, Antonio aseguraba estar ansioso por ir a más con ella, pero no dentro de la casa: “Yo ya te he dicho que no voy a hacer nada sexual aquí contigo”. ¿Creéis que cumplirán su promesa?

Después de aceptar las condiciones de su ‘amada’, se fundieron en un beso y Antonio le aseguró que no tenía por qué tener miedo de que, si no se acostaban, él iba a perder el interés. “A mí la fuerza me la das de otra manera. Me la das con tus pensamientos, tu mirada, con las caricias, con tus besos… Soy una persona que necesita mucho cariño y esa parcela me la estás llenando de sobra, me rebosa”, le dijo un poético Tejado. “Me gustas mucho”, replicó la modelo. Mientras tanto, al ver la escena desde el salón, el resto de los habitantes de la casa se dedicaron a cotillear. “Madre mía, ¡la que se va a liar en la calle!”, exclamó Kiko.