Fortu está teniendo problemas con casi todos sus compañeros de ‘GH Dúo’. De hecho, en los últimos días ha protagonizado discusiones con Antonio Tejado, María Jesús Ruiz y Carolina Sobe, lo que ha motivado que la organización del programa, el pasado domingo durante el debate, le citara en la ‘Sala Dual’ para que mantuviera encuentros con sus tres compañeros y así ver si podían llegar a limar asperezas. ¿Lo consiguieron? Pues más bien no, sobre todo con Antonio Tejado, con el que acabó enzarzándose en una amarga discusión. Como muestra de que no le hacía ninguna gracia tener que compartir mesa con el andaluz, solo hay que ver el recibimiento que le hizo. “¿Este me ha tocado? ¡No me jodas! ¿Este es el que me va ‘a dar la cena’? ¿No había otro?”, se lamentó.

Telecinco

Aunque en un primer momento se lo tomaron con humor, bromeando Antonio con que lo mejor que podían hacer era beber vino para que la velada pasara lo más rápido posible, el ambiente se fue poco a poco caldeando… “Desde el corazón, te voy a dar mi opinión. Yo contigo he tenido buen rollo siempre y desde el jueves, te voy a dar mi parecer, vi que estabas un poco ofuscado porque habías utilizado tu poder y no te había servido de nada. No habías obtenido un beneficio propio. Creo que por eso te has enfadado conmigo”, apuntó Tejado.

Aunque el sobrino de María del Monte le recordó que llevaba tres semanas sin nominarlo, Fortu se sintió dolido por los tres puntos que le soltó el pasado jueves. “Me he enfadado contigo porque creo que me has estado engañando con el tema de no te voy a nominar… A mí, cuando me dan un golpe, lo devuelvo. Lo mismo me pasa con Kiko, yo estoy devolviéndole lo que me está dando. No tengo nada en contra de él y le aprecio un montón. En todos los confesionarios que hago digo que es un tío de puta madre y que va a ser mi colega… De ti no puedo decir lo mismo. No digo que seas un mal tío, pero eres muy pesado. Me pones la cabeza como un bombo y no te callas ni debajo del agua. Haces chistes constantemente y eso a la gente nos cansa mucho”, expuso el roquero para justificar su dolor.

En ese momento, Tejado replicó que mejor intentar hacer reír a la gente que estar siempre de mal humor, enumerando una ristra de motivos por los que cree que Fortu está "sobrepasado": su enfado constante durante la prueba semanal, lo mal que se tomó que le encargara la tarea de fregar, sus contestaciones a María Jesús o su manera de obrar en la discusión entre Kiko e Ylenia. “Después de la bronca intentaste que saliera la muchacha del cuarto de baño para que siguiera enganchada con Kiko”, denunció el ex de Chayo Mohedano.

Tras la exposición de Antonio, la tensión entre los dos fue en aumento y no acabaron, precisamente, limando asperezas. Con el tono cada vez más alto, se acusaron mutuamente de dar puñaladas traperas por la espalda, como, por ejemplo, con la nominación de Ylenia. “¡Estamos en un juego y aquí se nomina!... Tú eres el mayor experto en traicionar, falsear y mentir”, exclamó Fortu. “Yo no miento nunca. ¿Sabes lo que me ha dicho Kiko? Que soy demasiado transparente”, añadió fuera de sí el vocalista de ‘Obús’.

Al repetirle que estaba sobrepasado, Fortu siguió calentándose más y más. “Eso lo dirá tú, que sabes mucho de televisión. Eres un profesional y no dejas hablar porque trabajas en ‘Sálvame’. ¡Estás haciendo televisión desde el principio!”, sentenció, poniendo como ejemplo su cuestionado acercamiento a María Jesús Ruiz. “No te permito que me digas nada de ese tema, porque, si no, me levanto y me voy. ¡Déjame que haga con mi vida lo que quiera!”, le advirtió Tejado.