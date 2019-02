Julio Ruz no deja de sorprendernos. El ex de María Jesús Ruiz, pese a su apariencia cándida y adorable, podría esconder dentro de sí todo un Christian Grey algo perverso y fetichista. Y es que, de lo contrario, no se entiende la revelación que hizo Carolina Sobe sobre él… “Carolina dice que eres un gran coleccionista de objetos de María Jesús. Y no son precisamente cuadros”, le dijo Jorge Javier Vázquez al empresario antes de dar paso al vídeo en el que se recogía el ‘momentazo’. “Yo soy un gran coleccionista de objetos de todo”, respondió Ruz intrigado por lo que podría haber dicho su amante.

En una conversación en la cocina, bromearon con que Antonio se estaba comiendo las babas de Julio. Unas palabras que hicieron que el sobrino de María del Monte hiciera como que potaba, y es que Ruz no le cae especialmente bien… La charla se fue calentando y, después de que Alejandro ironizara con que tuviese cuidado, no vaya a ser que luego María Jesús le acuse de haberle hecho un amarre, Carolina sacó el tema de que lo que no tenía que hacer es regalarle unas bragas.

“¿Eso te contaba?”, le preguntó la modelo a Carolina. “Tiene una colección de bragas tuyas”, contestó. “Mientras se la follaba a ella le enseñaba mis bragas. ¿Os poníais cachondos los dos, o qué?”, replicó María Jesús. Acto seguido, la ex Miss España se marchó a la habitación, por lo que Tejado decidió ir detrás de ella para ver si se había enfadado. María Jesús dijo que no, lo que no quitaba para que estuviera bastante alucinada ante semejante confesión. “Es que, que ella vaya a su casa, a tener una relación con este hombre, y que le enseñe lo que yo tuviera allí…”, apuntó la andaluza. “Yo lo único que quiero es que lo que haya entre tú y yo, se quede entre tú y yo”, le advirtió a su nuevo amor.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En el plató, Julio se defendió de la acusación. "Yo no colecciono bragas, ella tenía ropa en mi casa. Tenía toda su ropa", explicó. Cuando Jorge Javier le preguntó si Carolina revolvía la ropa interior de María Jesús cuando iba a su casa, éste contestó: "Yo no sé lo que haría cuando yo no estaba delante, pero vamos, no creo que hiciera eso". El presentador se vino arriba y quiso seguir indagando en el tema, interesándose por su grado de fetichismo. "Yo soy fetichista de muchas cosas", confirmó. ¿Y de las bragas entre ellas? "Prefiero sin", contestó rotundo, tras lo cual el presentador lo llamó "viciosillo". "Prefiero sin bragas. Ya que estamos me gusta más... fresquito. Fritito. Que entre aire", añadió Ruz. ¿Era necesaria tanta información?