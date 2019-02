Kiko Rivera no deja de sorprendernos con sus confesiones. Nadie puede negar que el hijo de Isabel Pantoja se esté entregando en cuerpo y alma a ‘GH Dúo’, llegando incluso a hablar sin tapujos de los capítulos más oscuros de su vida. Por todos es sabido los problemas que el DJ arrastra con Hacienda, situación que le ha llevado a participar en el reality en compañía de su esposa. Él, que un día lo tuvo todo y llegó a amasar una interesante fortuna, se ha quedado en números rojos por culpa de sus excesos y sus malos hábitos. Pero ¿cuánto dinero ha podido llegar a despilfarrar?

Telecinco

Durante una conversación en el jardín con Alejandro Albalá, el que fuera su cuñado le preguntó a qué edad comenzó a ganar dinero. “A los 17 o 18 años. Y eran dinerales”, apuntó el miembro del clan Pantoja. De hecho, durante una década ganó mucho dinero, el cual fue malgastando debido a su inconsciencia. “Yo sé lo que es tener dinero y lo que es no tenerlo”, afirmó, echándose por completo la culpa de haberlo echado todo a perder. “Tuvo seis coches en mi casa… ¡Seis!”.

Alejandro reflexionó que es muy fácil, dadas las circunstancias de Kiko, pensar que el dinero nunca se va a acabar. “Luego me llegó el palo. He malgastado mucho, Alejandro, mucho. He ganado más de tres… Mucho más de tres, casi llegando a cinco millones”, reveló. “Yo podía ahora tener todas mis cosas bien. Pero bueno, da igual, ahora hay que recuperar. Que mis hijos no tengan que comerse el marrón de su padre. Es lo único que quiero”. Por ello, el cantante es consciente de la gran oportunidad que le ha dado el programa de subsanar sus problemas económicos: “Para mí es un milagro poder estar aquí”.

Desde el plató, Anabel Pantoja, al ver las imágenes, se mostró muy emocionada por el gran cambio que ha experimentado su primo. Y es que ella misma explicó que ha llegado a discutir con Kiko por este tema, pues con el dinero que ha ganado a lo largo de su vida podría ahora tener una casa para él y para cada uno de sus tres hijos. Como ejemplo de su despilfarro, recordó que llegó a tener una moto de agua aparcada en su casa de Sevilla. “Dime tú para qué quería eso si en Sevilla no hay playa”, se preguntó. Eso, por no hablar de la pareja de leones que contrató para uno de sus cumpleaños…

Telecinco

Hace unos días, el matrimonio habló en el confesionario de su mala situación económica. "Pues siéndote sincero, yo he malgastado muchísimo dinero entre muchas cosas por los problemas que yo tenía y también porque se me acercaba mucha gente y venían contigo y nunca ponían un duro para nada. En ese momento, a mí me iba muy bien el trabajo, pero bajó y me quedé más tieso que una mojama, pero tieso, tieso, tieso y esa 'tiesura' ha seguido porque, aunque he seguido trabajando, ese dinero era para pagar. Jorge, sin mentirte, muchas veces no hemos podido ni pagar el alquiler de la casa. Y ha sido cuando mi madre me ha ayudado", sentenció Kiko.