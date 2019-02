El hecho de que la nueva edición de 'Gran Hermano' sea por parejas pilló por sorpresa a muchos. Los fans de las parejas se las prometían muy felices yendo a destruir a los enemigos de sus favoritas... pero todo eran risas hasta que las parejas ¡han empezado a romperse! Esta semana, sin ir más lejos, Fortu y Yoli verán su relación "rota" dentro del reality, y es que, tras la salvación de Raquel, son ellos dos los que quedan en la palestra de cara a la expulsión de este jueves. El rockero y su chica han levantado tantos apoyos como ampollas... y ahora hasta sus seguidores tendrán que dividirse en dos: ¿a quién apoyarán: a Fortu o a Yoli?

La pareja ya ha estado nominada en más de una ocasión, así que ello quiere decir que sus compañeros no les tragan. Sin embargo, algo deben de tener como para que la audiencia les haya salvado una vez tras otra... hasta este momento, en el que uno de los dos ya tiene más de la mitad de los votos asegurados, y que serán los que decidan la expulsión (si no hay sorpaso de última hora). ¿Quién será de los dos?

Ni Fortu ni Yoli están teniendo una relación precisamente fluida en la Casa: el rockero ya tuvo enfrentamientos con Kiko Rivera, Carolina Sobe, María Jesús Ruiz o Antonio Tejado, mientras que a Yoli no la aguanta casi ninguno de sus compañeros. De hecho, ya desde el inicio del programa prácticamente todos estuvieron de acuerdo en que no se relacionaban... y ahora lo hacen, pero parece que para discutir.

Eso sí, al menos no les pueden echar en cara que no hagan nada: limpian, friegan, recogen, hacen las tareas que les tocan... ¡y hasta ganan pruebas! ¿La última? 204 kilómetros en la bicicleta estática, que les harían ganar 3 puntos más en las siguientes nominaciones... y no nos extrañaría que, después de sus broncas con Antonio Tejado ¡se la devuelvan en toda la cara!

¿Quién pensáis que merece dejar la aventura de GH DÚO? Está en tus manos: ¡vota por Yoli o Fortu en QMD!