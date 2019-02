En la pasada gala de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’ pudimos ver a Ylenia más vulnerable que nunca. La joven se enfrentó a su ‘curva de la vida’, teniendo que exponer los hechos que han marcado su ciclo vital. Visiblemente nerviosa, la joven comenzó su relato explicando que, aunque tuvo una infancia feliz, cuando comenzó a crecer llegaron los problemas. “Tuve mucha sobreprotección por parte de mis padres. Mi respuesta no fue la de una persona normal, me volví una rebelde que flipas. No hacía caso a lo que me decían, no llegaba a la hora, la liaba por ahí, llegaba borracha a mi casa, me peleaba en la calle…”.

Al saber que estos hechos se producían cuando ella tan solo contaba con unos 15 años, Jorge Javier le quiso hacer entender que entonces la sobreprotección estaba más que justificada. Sin embargo, Ylenia cree que fue esa sobreprotección lo que le hizo sacar a relucir su rebeldía: “No culpo a nadie, los dos mal. Tuve una adolescencia dura”. ¿Y cómo eran esas peleas? “La verdad es que siempre me venía a pegar la gente. En Benidorm hay gente muy chunga… En un principio, siempre venían a por mí y al final, como defensa, acabé siendo como ellos. Aquello era como un ‘Gandía Shore’ pero en mi vida”.

Después de ejercer muchos trabajos, llegada la mayoría de edad, retomó sus estudios y se sacó el bachillerato para adultos. “Retomé un poco la conciencia. Yo siempre he sido una tía muy lista. Estaba desperdiciando la inteligencia máxima que Dios me dio”, aseguró. Luego llegó la universidad, pero solo pudo estar un año porque comenzó a encontrarse mal y tuvo que ser ingresada. Al final le diagnosticaron la enfermedad de Crohn, algo que provocó que volviera a empeorar la relación con sus padres. “Ellos veían que, aunque estuviera enferma, seguía saliendo los fines de semana. Eso ellos no lo aceptaban”, recordó.

Por ello, se fue de casa y se fue a vivir con un chico. La relación duró dos años y fue algo tormentosa. Cuando cortó con él, al estar desubicada en la vida, decidió apuntarse al casting de ‘Gandía Shore’. “La lie parda. El resultado de ese programa fue muy duro para mí. Mi imagen quedó por el suelo. Salía a la calle y estaba avergonzadísima. Lo pasé muy mal”. Tanto es así, que pasó una pequeña depresión que duró hasta que llegó la oportunidad de entrar en ‘GH VIP’. “Fue un momento muy feliz para mí. La vida me daba otra oportunidad”, apuntó.

Al salir del programa, tomó malas decisiones y se sobrecargó de trabajo, lo que hizo que comenzara a abusar del alcohol y las drogas. Al verse perdida, acabó con todo y sufrió otra depresión. En ese momento, Jorge Javier quiso saber cómo de grande era el ‘problema’. “He fumado porros bastante tiempo de mi vida. Era como la única manera de evadirme. Para mí la familia es lo más importante y llevarme mal con ellos no me dejaba vivir”, explicó emocionada.

“Además, en este momento, como tenía tanto trabajo y demás, pues ya tomé otras cosas peores… Decidí apartarme de todo, de bolos y volver a mí casa. Podría haber ganado un pastizal, pero no quise seguir. Estaba muy reventada”, confesó. “Yo ya le he dicho a mi representante que, al salir de aquí, no me cierre bolos. Me quiero centrar en otras cosas. No quiero estar en el mundo de la noche. Me encantaría encontrar a un hombre deportista y poder vivir otro tipo de vida”.

Durante estos dos años de desconexión, ha estado muy sola porque desconfía demasiado de la gente: “Este tiempo lo he usado para hacer un viaje hacia dentro e intentar entenderme… La gente hace la acusación que soy una yonqui y no lo soy, yo probé esa mierda en un momento específico de mi vida, pero ni antes, ni después lo he hecho. Es una sombra que siempre está detrás de mí y me jode mucho”.