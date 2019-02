¡Lo sabíamos! ¡Sabíamos que las expulsiones de los concursantes de GH DÚO escondían algo! Ahora resulta que eso de que "el que se va, no vuelve" no se va a cumplir en el caso de este 'Gran Hermano' por parejas, porque ahora hemos sabido, gracias a Jorge Javier Vázquez, ¡que los expulsados van a volver! Será este jueves 14 de febrero, Día de los Enamorados. ¿Qué mejor día para la reunión de las parejas del reality? Pues teniendo en cuenta los antecedentes, cualquier día habría sido mejor que este, especialmente habiendo vivido la relación de Candela con Antonio Tejado y la de Sofía Suescun con Alejandro Albalá, un 'ni contigo ni sin ti' de campeonato...

Eso sí, los exconcursantes visitarán la Casa tan sólo por esa noche para tener una "apacible" cena con sus respectivos... y entrecomillamos lo de "apacible" porque prevemos que se va a liar, especialmente después de las imágenes que hemos visto estos días de Antonio Tejado con María Jesús Ruiz, con un tonteo que no nos esperábamos y que, mientras unos se creen (como Juanmi), otros lo califican de 'papelón', como Kiko Rivera o Fortu. Y, sinceramente, aunque se supone que lo han dejado, no podemos esperar a ver la cara de Antonio cuando se reencuentre con su ex en la Casa... ¿pero y la "suerte" que va a tener María Jesús Ruiz, que no se va a tener que reencontrar con Julio Ruz al ser su expulsión de la Casa de forma disciplinaria?

Por otro lado, Alejandro Albalá y Sofía van a poder revivir su amor 'una noche más' ('uooh', como añadiría Jennifer Lopez), y es que, a pesar de que se han tirado los trastos a la cabeza, el roce ha hecho el cariño y Alejandro se ha quedado la mar de solo en Guadalix sin la ex tronista. ¿Estará enamorado de verdad? ¿Le dará Sofía la patada en cuanto acabe el reality, tal y como preveía el santanderino?

Por último, Fede también podrá reencontrarse con Ylenia y Raquel. Especialmente con la primera es con quien tendrá que saldar cuentas, ya que la rubia se quedó muy tocada creyendo que la expulsión del italiano fue por culpa suya... aunque ya sabemos que a Ylenia no le hace falta más que el canto de un duro para montar un pollo si le tocan mucho la moral. ¿Por donde saldrá esta vez?

¿Y qué pasa con Yurena? Al no tener (o haber tenido... o al menos eso queremos creer) una relación sentimental con Juanmi, ella no acudirá en San Valentín, pero sí en los próximos días para compartir una cena con su amigo. Todos... ¿contentos?