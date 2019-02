Fortu y Antonio Tejado no se soportan. Como era de esperar, en la última gala de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’ volvieron a enzarzarse en pleno directo, viviendo su momento más tenso cuando el sobrino de María del Monte hizo un gesto que el cantante entendió como una provocación. De hecho, Jorge Javier tuvo que interrumpir un vídeo, en el que el vocalista de ‘Obús’ aseguraba que María Jesús Ruiz “estaba en celo”, para devolver la conexión al salón e interceder en la airada bronca. “Ha hecho un gesto como que me quiere dar”, aseguró Fortu, lo que provocó el asombro de sus compañeros.

“Ni me he movido. Tú me decías que te pegara y yo quieto”, dijo Antonio Tejado ante un alteradísimo Fortu. “No paras de faltarme el respeto y hablas muy mal. Eres muy desagradable. Estás faltando el respeto a una señorita y a mí”, le recriminó el andaluz. “Mira lo que le dice la sartén al cazo”, replicó el roquero. Al preguntarle el presentador a María Jesús por lo que había pasado, ella contestó: “Él sabe que Antonio es muy temperamental para hablar y se ha puesto a desafiarlo para que le pegara. Eso es muy sucio”. Por su parte, Alejandro Albalá secundaba esta versión y aseguraba que Antonio tan solo le había dicho que en celo estaría él, lo que había provocado que Fortu se encarara hacia él pidiéndole que le pegara.

Como Fortu no dejaba de repetir que su reacción había sido provocada por el gesto desafiante de Antonio, la organización preparó las imágenes del momento en cuestión, en las que se podía ver a Tejado apretando los dientes con rabia y haciendo aspavientos con la cabeza. “Si me he equivocado, pido perdón”, dijo el cantante. Sin embargo, tras ver las imágenes, Fortu se vino arriba al creer que justificaban su reacción. “He visto que me querías dar. El vídeo te lo has comido tú y todos tus compañeros”, exclamó. “¿Ese gesto ya justifica que te levantes a decirle que te pegue?”, se preguntó María Jesús.

Al ver que la tensión iba en aumento, Jorge Javier les pidió calma. “Vamos a bajar un poquito el nivel que España está a punto de irse a dormir”, bromeó para poner paz. Antonio explicó que ya llevaba muchas provocaciones acumuladas, recordando que hace poco Fortu les había dicho a María Jesús y a él que si querían “meter se fueran al campo”. “Eso no se lo puedes decir a una señorita en la cara. Es una provocación constante. ¡Aquí no estamos locos diez personas!”, se lamentó. Por su parte, Ylenia fue la única que rompió una lanza a favor del cantante. “Dices que no hay que faltar el respeto a una señorita, pero tú y yo hemos tenido peleas y me has faltado el respeto. Me parece incoherente”, le dijo a Antonio.

A su vez, Fortu y Yoli no dejan de lamentarse de que sus compañeros los están aislando. “Si desaparecemos nosotros de aquí, esto va a estar más aburrido que la hostia… Queremos ser el grano en el culo”, ha llegado a decir el roquero. Sin embargo, el resto de sus compañeros creen que están jugando a victimizarse y a buscar broncas por la casa para salvarse de la expulsión. “Es muy desagradable vivir con personas que, cualquier cosa que hagamos, siempre se están quejando”, apuntó Irene en el directo.

Según, la pareja eludida, sus compañeros no saben más que hacer tonterías. “Aportamos más que la mayoría de vosotros”, sentenció Fortu. “Ellos jamás participan en las conversaciones que tenemos”, replicó María Jesús. “Ayer se molestaron hasta que abriéramos el horno un segundo”, recordó Albalá. Al escuchar sus palabras, Yoli dijo que tenía la cabeza como un bombo porque se pasaban el día hablando con acento argentino. “¿Y a ti que más te da que hablemos en argentino?”, le recriminó Tejado. ¿No creéis que Fortu y Yoli están un pelín gruñones?