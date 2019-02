Fortu confiesa que se dio un beso con Carolina Sobe

El pasado domingo, durante el debate de ‘GH Dúo’, Carolina Sobe se negó a mantener un encuentro con Fortu, el cual tenía como fin limar asperezas. Y es que la ‘gran hermana’ ha pasado de afirmar que ha estado enamoradísima del vocalista de ‘Obús’, asegurando que llegó a pasar por el psicólogo para superar el desengaño amoroso, a no querer verle ni en pintura. Ante el desprecio de Carolina, durante el ‘Límite 48 horas’, quisieron aclarar qué es lo que verdaderamente pasó entre los dos. ¿Hubo algo más que una bonita amistad? ¿Mantuvieron relaciones sexuales o simplemente Carolina se quedó pillada del cantante?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Carolina quiso aclarar que jamás ha dicho a ninguno de sus compañeros que hubiera tenido algo con Fortu. "Siempre has dicho que te ha gustado y que has ido a sus conciertos porque eras fan suya, pero tú no has dicho que te has liado con él nunca", corroboró Kiko Rivera. "Cuando no me llevo bien con una persona, y como diría Omar Montes, me está dando la vida mártir, no me voy con ella ni a contar dinero. Prefiero meterme en el baño y meterme el dedo en el culo y mirar si tengo mierda", explicó Carolina para justificar que no quisiera sentarse a hablar con Fortu.

La conversación se fue calentando, lamentándose el líder de ‘Obús’ que sí que había afirmado eso por los platós de televisión cuando ellos tan solo habían mantenido una “amistad”. Al ver que el cantante la negaba, Sobe le preguntó directamente si no era cierto que se habían dado un beso. "¿Tu y yo nos hemos comido la boca en alguna ocasión?", dijo. "Claro, como me la como con todas las fans. Es algo que va dentro del show", contestó Fortu, quien recordó que eso fue durante un concierto en el que estaban de testigo su hija Ariadna y Pilar Rubio. “¡Yo no he follado con Fortu porque no me ha dado la gana!”, sentenció Carolina.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En el plató del debate, la hija de Fortu se mostró muy dolida con las palabras de la que consideraba su amiga. "Esta persona me parece que es una sinvergüenza. Todo lo que ha dicho de mi padre es completamente mentira", afirmó. Según su versión, su padre y Carolina nunca tuvieron nada más allá de una amistad, pese a las movidas que se haya podido montar la ‘gran hermana’ en su cabeza.