Ylenia no está pasando precisamente por su mejor momento. La joven se encuentra sola y perdida en la casa de ‘GH Dúo’, una situación que le ha llevado a desahogarse en presencia del Súper. “Estoy amargada, de verdad. Me siento sola, como que, menos yo, todo el mundo tiene apoyos aquí y gente con la que conecta un montón. Sé que tengo que aprender a que en la vida estás sola y punto, no tienes que necesitar a nadie. Esto es una prueba de fuego, pero a veces me supera. Por eso me echo esas siestas tan largas”, dijo en el confesionario antes de arrancar a llorar.

“Todo el mundo tiene sus apoyos y yo me siento muy sola… Se me hace todo un poco cuesta arriba. Me da rabia no poder estar yo también feliz. A veces me cuesta levantarme de la cama y todo. No quiero que eso pueda conmigo. Espero que sea un bajón y se me pase, poder encontrar afinidades”, asegura la alicantina. “Yo soy súper emocional y me afecta todo un montón, necesito llorar y soltarlo todo. Cuando ponéis la música, me pongo sola a bailar para poder desfogarme… Voy a intentar cambiar completamente el chip. Cambiar los hábitos, que yo vine aquí también por eso, para cambiar un montón de hábitos que tenía malos”.

Gran parte de culpa de que esté apartada de sus compañeros tiene que ver con que es la única que mantiene una relación fluida con Fortu y Yoli. “¿No me puedo llevar bien con Fortu y Yoli? Me he sentido arropada por ellos y siempre me están diciendo que son mis ‘amiguis’, como echándomelo en cara. En la movida entre Fortu y Antonio, todos se han posicionado del lado de Antonio. Yo no me tengo por qué posicionar. Están todo el día rajando de ellos y me siento entre la espada y la pared. No sé qué hacer”, señaló.

Precisamente, la afinidad que tiene con el roquero y su pareja ha provocado que Carolina Sobe, uno de sus grandes apoyos dentro del reality, haya decidido apartarse de ella. “Carolina se ha tomado como muy mal que yo piense distinto a ella. Ella piensa que Fortu me alentó a que volviera a una discusión que tuve, pero yo no estoy de acuerdo”, dijo haciendo alusión al fuerte enfrentamiento que mantuvo con Kiko Rivera. “No me habla, no me mira, le he dicho tres veces si podía hablar con ella y me dice que no es el momento. Es como si me hubiese hecho una cruz como a Sofía”.

“Creo que no es tan malo. Si te molesta de verdad y soy tu amiga, deberías venir y hablarlo conmigo… Yo la consideraba aquí un apoyo y ahora ni me mira ni me habla. Está súper seria. No se puede ser tan radical, y más con personas que te quieren. ¡Qué te he hecho, chica!”, se lamentó la estrella de ‘Gandía Shore’.

Por su parte, Carolina tiene muy claro que no quiere volver a tener con su compañera la misma relación que antes. Se siente traicionada, ya que no entiende por qué confió antes en la palabra de Fortu que en la suya. “La confianza que yo tenía con ella ya no existe”, confirma. Además, asegura no tener la necesidad de hablar con ella y solucionar nada. “Prefiero no hablar con nadie porque, si reviento, la mala voy a ser yo. Digo las cosas como son”, advierte la ‘gran hermana’.