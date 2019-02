El duelo de cara a la expulsión de esta semana enfrentaba a los miembros de una misma pareja: Fortu y Yoli. De esta manera, fuera cual fuera el veredicto de la audiencia, tendrían que decirse adiós los dos enamorados. Con casi el 70% de los votos, Jorge Javier anunció que el expulsado no era otro que el vocalista de Obús, quien antes de abandonar la casa, advirtió a su pareja que no se fiara de nadie. “No te fíes de ninguno. Vete a por el más fuerte, a por el cabecilla, y luego a por los demás” le dijo sin que ninguno de los dos pudiese contener las lágrimas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Ya en el plató, durante su entrevista con Jorge Javier, el cantante aseguró estar muy feliz. “Me lo he pasado genial”, aseguró. “Ha habido momento de discusión porque no es fácil convivir con dieciséis personas”, apuntó sobre sus constantes enfrentamientos. Al ver que no sabía muy bien por qué lo habían expulsado, su hija Ari tomó la palabra: “Ha tenido actitudes que muchas personas no han comprendido. Eso sí, estoy orgullosísima de mi padre en el concurso y en la vida en general”.

Fortu dijo ser muy gruñón y testarudo, un comentario que no dudó en rebatir el presentador. “Tú no eres así. Estabas incómodo y te sentaba todo mal”, afirmó. “Tu sabes lo que es tener un pito constante de risas, de chistes…”, dijo a modo de justificación. “Yo he intentado por todos los medios acercarme a ellos… Creo que se ha penalizado mi actitud”.

Telecinco

“Escúchate, te molesta la felicidad de los demás. Yo pienso que os metisteis en un bucle desde que os dije que erais unos muebles. Pasasteis de ser dos chifonieres con ruedas a intentar matar moscas a cañonazo. Tú no eres ese señor mayor que hemos visto”, sentenció el catalán. A su vez, Fortu aprovechó para pedir perdón porque en muchas ocasiones no se había gustado ni a él mismo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En los últimos días, el roquero ha protagonizado fuertes discusiones con Antonio Tejado y María Jesús, volviendo a opinar que no cree que haya “atracción” entre ellos y que tan solo están siguiendo un “pacto”. Sobre la modelo, expuso que no quería hablar “de esa señorita”, ya que cambió por completo su actitud hacia él desde que se marchara Julio Ruz. “Antonio es buen tío. Tiene un carácter muy fuerte, sabe medir los tiempos, conoce muy bien este medio”, añadió, dejando entrever que es un gran estratega.

Telecinco

Cuando le sacaron el tema de Carolina Sobe y le pusieron un resumen de todas las declaraciones que ha hecho la ‘gran hermana’ sobre su supuesto affaire, Fortu no pudo más que repetir lo que ya ha dicho hasta la saciedad. “Yo no he tenido ninguna relación con Carolina más allá de una amistad”, sentenció. Aunque reconoce que se dieron dos besos, uno fue durante un concierto como parte del show y el otro el día de su cumpleaños. “¿Entonces todas las personas a las que beso en mis conciertos son mis parejas?”, se preguntó el líder de ‘Obús’. ¿Qué ganaría entonces inventándoselo? “Platós es lo que quiere hacer”, contestó. Al preguntarse por qué no había contado esto antes, la defensora de Sobe recordó que sí que lo había hecho. “Sí, en ‘SV’ y ahora. Siempre cuando ha estado en un reality”, puntializó Ari.