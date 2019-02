Dudamos que lo llegue a verbalizar con estas palabras, pero Jorge Javier Vázquez está hasta el moño (por no señalar otra parte de su cuerpo) con el circo romano que se monta en plató cada vez que se pone al frente de las galas de ‘GH Dúo’. Bien es cierto que el público que acude al programa siempre ha sido libre de aplaudir o abuchear, pero desde la emisión de ‘GH VIP 6’ la situación se les ha ido un pelín de las manos. La gente sentada en las gradas actúa como si fueran hooligans, aclamando o censurando lo que sucede en la casa con la máxima vehemencia posible. Tanto es así, que el presentador, al igual que pasó en la última edición del ‘VIP’, ha tenido que llamarles la atención.

Y es que no tiene que ser nada fácil presentar un programa teniendo como hilo musical un griterío de esas características, más cuando lo único que consigue el graderío es descolocar a los concursantes del ‘VIP’, los cuales ven que lo mismo son aplaudidos que abucheados de una manera bastante aleatoria. Después de que Antonio Tejado viviera un tenso encuentro con Candela, Jorge Javier, al verlo muy tocado, quiso conocer qué se le pasaba por la cabeza.

Mientras el sobrino de María del Monte explicaba que la actitud de su ex le parecía muy injusta, no entendiendo su postura de ni contigo ni sin ti, estalló en el plató un griterío generalizado al que el catalán quiso poner fin. “A ver, esto tampoco es el mercado de abastos. Estoy hablando con una persona que está mal, entonces vamos a escucharla, ¿no?”, se lamentó.

“Yo estoy muy loco, a lo mejor se me va la olla una noche y la lio, ¿y qué pasa? Si estoy solo, hago lo que quiero porque me apetece. Y con quién lo haga, también le está apeteciendo. Yo no obligo a nadie a estar a mi lado”, explicó Tejado mientras brotaban lágrimas de sus ojos. “Llevan 12 años contando el mismo cuento”, apuntó. Para echarle un capote al concursante, el catalán utilizó una sutil metáfora: “Si vas a una pescadería vas a comprar pescado, si vas a una carnicería, carne, y si vas a un súper, pues carne y pescado”.

Antes de que terminara el programa, al ver la reacción del público ante la decisión de Kiko Rivera e Irene Rosales, quienes decidieron utilizar el poder del intercambio individual para salvar a Antonio Tejado y meter en la lista de nominados a María Jesús Ruiz, aprovechó para darles un consejo: “Los que concursáis sois vosotros. No os tenéis que dejar llevar nunca por lo que escuchéis en el plató. Luego es la audiencia la que tiene la última palabra. Aquí nos estamos acostumbrando a abuchear por cualquier cosa. Ya lo dije en su día, estamos perdiendo el valor del abucheo”.

Los últimos segundos de la gala, cuando aparecían en pantalla los créditos, Jorge Javier tomó la palabra para afear la actitud del público: “Me encanta lo que pasa en el plató, me encanta que el público esté vivo, pero, por favor, que la gente salga en televisión no quiere decir que se le puede decir absolutamente de todo. Son personas, como otras, que están trabajando. Si hay público que piensa que esto no lo puede resistir, mejor que no venga y que lo haga desde su casa. Aquí venimos a divertirnos, pero no a soltar toda la mala leche que llevamos acumulada”.