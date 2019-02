Ylenia y Fede, romántico reencuentro en 'GH Dúo'

¡La noche del amor ha llegado a la casa de ‘GH Dúo’! Tomando como pretexto el Día de San Valentín, la organización del programa decidió llevar de nuevo al reality a Fede, Sofía Suescun y Candela para que se reencontraran con sus respectivas exparejas. Si bien es cierto que amor se vio poco en lo que respecta a los encuentros protagonizados por Sofía Suescun y Alejandro Albalá, por no hablar del que se marcaron Antonio Tejado y Candela, Ylenia parece ser que fue la única que disfrutó de la visita de su ex. Y es que, pese a que no comenzaron con buen pie su andadura en el reality, la estrella de ‘Gandía Shore’ y el italiano poco a poco fueron acercando posturas, hasta tal punto que, cuando parecía que iba a haber ‘salseo’, Fede tuvo que abandonar la casa.

Visiblemente nerviosa, Ylenia esperaba impaciente la llegada de su visita sorpresa. Al ver a Fede, se relajó y acudió rauda y veloz para abrazarlo. Intrigada por el motivo de su visita, el italiano se dispuso a darle ánimos después del bajón anímico que protagonizó hace unos días. “Está todo bien, quiero que te vengas arriba y que no te preocupes… He venido para darte ánimos y decirte que lo estás haciendo muy bien. Tienes un apoyo que flipas. La gente está valorando tu sinceridad”.

A su vez, Ylenia estaba ansiosa porque Fede le dijera que había sido repescado y pudiera quedarse más tiempo junto a ella. “Quiero que se quede, me gusta tenerlo cerca”, confesó entre risas. Jorge Javier intervino en la conversación y señaló que la alicantina le parece “una mujer muy tierna”. Si es que, cuando quiere, ¡Ylenia puede llegar a ser extremadamente adorable!

El presentador, en calidad de insistente alcahueta, intentó que Ylenia expusiera sus verdaderos deseos de por qué quería que Fede se quedara. Al ver que la intérprete de ‘Pégate’ intentaba evitar tener que dar una respuesta, Jorge Javier puso el foco en el italiano. “Yo estoy muy contento de verla, la verdad. Le quería dar mi apoyo porque vi que estaba de bajón y que sepa que toda España está con ella a muerte”, explicó. Nada, ¡que no había manera de que soltaran prenda!

Tras hacerle un ‘tiki tiki’ de San Valentín, Ylenia tuvo que despedirse de su ‘enamorado’, no sin antes el italiano contarle algo entre susurros. ¿Qué le pudo decir? Cuando se quedaron solos, Ylenia no tuvo reparos en hablar con Jorge Javier de sus sentimientos hacia Rebecchi. “Claro que él me hace gracia. Yo estuve enamorada de Fede y recordarlo aquí ha sido muy intenso… No sé si volvería con él, eso nunca se sabe”. Pero ¿tendría un tiki tiki con él? “Pues sí, para qué nos vamos a engañar”, apuntó.