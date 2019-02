Antonio Tejado y María Jesús Ruiz se han convertido en una de las grandes sorpresas de 'GH DÚO'. Nadie nunca sospechó que la Miss y el sobrino de María del Monte podrían acabar teniendo algo más que palabras dentro del concurso. Pero la tensión sexual entre ellos es tan grande, que los concursantes han terminado intimando dentro de la casa de Gran Hermano. Pero parece que su relación no tiene más futuro lejos del reality o eso es lo que piensa María Jesús Ruiz. La Miss cree que su relación con Antonio es fruto de una atracción física, pero no del amor. Ruiz no se ha cortado, y después de aclararlo en el confesionario y ante toda España, ha querido aclarar con el sobrino de María del Monte sus sentimientos. María Jesús Ruiz le ha confirmado que ni está enamorada ni lo estará de él.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

María Jesús ha querido de una vez por todas sincerarse con Antonio y dejarle claro lo que siente. Antonio, por su parte, no lo tiene nada claro y cree que Ruiz está cohibida dentro de 'GH DÚO'. “Yo me quiero enamorar y contigo no siento eso… contigo es solo una atracción física… Y como es una atracción física no lo quiero hacer público”, fueron las palabras con las que la Miss le ha querido dejar claro a Antonio que entre ellos es casi imposible una relación. Unas palabras que no sentaron nada bien a Tejado ya que él cree que una persona que sólo siente atracción física por otra no se le puede decir "te quiero".



Una respuesta que dejaba totalmente descolocada a Ruiz, pues asegura que jamás ha pronunciado esas palabras: "Yo a ti no te he dicho que te quiero… ¿Cómo te voy a decir te quiero?". A lo que el sobrino de María del Montes le contestaba que tampoco se le dicen me gustas mucho… no se le dicen muchas cosas si es una atracción física." Que yo tampoco soy gilip***, que no me he criado en un verano como las amapolas, no me digas que es una atracción física porque no", le explicaba Tejado.

Y es que, según él, esta aclaración por parte de María Jesús sólo se debe a que está cohibida. María Jesús ya ha dejado claro en otras ocasiones que no pretende intimar con nadie en el programa, y así se lo volvió a decir a Tejado. “Eres un tío de p*** madre, como amigo eres la tela marinera, y como amante debes ser la leche. Pero, no estamos en la etapa de nuestras vidas, ni en la situación, ni en el lugar para hacer nada”.

Es tan buena su relación, que a pesar de pensar totalmente diferente. “Yo solo tengo agradecimientos para ti por muchos momentos que me resuelves aquí” le decía él. ¿Acabará María Jesús Ruiz cayendo rendida a sus encantados y dando rienda suelta a su pasión?