Irene Rosales no es muy de ir ventilando su vida privada, ni dentro ni fuera de la casa de ‘GH Dúo’. Sin embargo, la andaluza, uno de los personajes más esquivos para los medios de comunicación, poco a poco va cogiendo confianza con sus compañeros de encierro y contándoles lo que supone ser la esposa del hijo de Isabel Pantoja. Durante una conversación con Carolina Sobe, la concursante del reality le contó que no está molesta con ser la ‘mujer de’, pero sí del continuo acoso al que está sometida. “Yo no me he metido en nada para que me tengan que llamar más de la cuenta. Todo lo que han dicho de mí es por ser la ‘mujer de’”, comenzó diciendo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“A mí, desde que comencé con Kiko, me han ofrecido mucho dinero. Podría haber dicho que sí, habiendo estado Kiko y yo súper endeudados, pero he dicho que no… Yo tan solo he vendido mi boda y los bautizos de mis hijas. Más allá de eso, cuando Kiko cayó en la depresión, me llamaron por teléfono y expliqué un poco la situación. Ya está”, sentenció.

Y es que la joven tiene muy claro que es muy importante salvaguardar su intimidad y la de su matrimonio: “Cada vez que han salido cosas de Kiko y mías, como que él salía de fiesta, a mí me han taladrado el teléfono. A mí me han ofrecido mucho dinero para hablar sobre la situación que teníamos en ese momento y he dicho que no. Los problemas que tenga con mi pareja son de nosotros dos, de nadie más”.

La esposa de Kiko Rivera denuncia que debería ser ella la que pudiera decidir qué es lo que vende sobre su vida. “Yo puedo contar cosas bonitas, pero no mi intimidad. Sé perfectamente que mi vida es pública y que de ella puede opinar todo el mundo, pero la única que puede vender mi vida soy yo. Por tanto, yo vendo de mi vida lo que yo quiero. La gente podrá opinar lo que quiera, pero de lo que yo venda”, reflexionó.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Como ejemplo del acoso de los medios, expuso que ella para hacer un viaje sin ser cazada por los fotógrafos tiene que hacer varias escalas para poder despistarlos. “¿Yo por qué voy a tener que vivir así?”, se pregunta. “De mi luna de miel se enteraron antes de yo enterarme. Yo no sabía a qué hotel íbamos en Maldivas y ya estaban allí esperándonos”.

Pese a todo, la joven es consciente del poder que tiene el dinero y que ella es la primera que se ha servido de los medios para lucrarse. “El dinero es muy goloso. Si a mí el día de mañana alguna amiga me vendiese y me dijera que es por necesidad, lo podría llegar a entender. Lo que no entendiendo es hacerlo por querer... Prefiero que vengas y me digas que te hace falta tanto dinero y si puedo prestártelo”, aseguró. “Luego te pones a pensar y de esto vivimos todos… En nuestro día a día no vivimos de eso, pero somos muy conscientes de que eso a nosotros nos ha sacado de mucho. Gracias a Dios hemos podido tapar agujeros por ser personajes conocidos”.

Telecinco

En el plató, Anabel Pantoja aseguró que la esposa de su primo, una vez salga de la casa, va a volver a llevar la misma vida de antes. Por su parte, tanto Nagore Robles como Belén Esteban dejaron constancia que no estaban de acuerdo con un punto de su discurso. “Esto de que tú solo puedes hablar de lo que yo vendo no me parece justo. Esto no funciona así. En el momento en el que tú pones el cazo… Y no estoy diciendo que me parezca bien”, dijo la asesora del amor de ‘MYHYV’. “Irene está muy equivocada en eso. Yo, que conozco a Irene, pienso que es una mujer muy sensata, pero una vez que te metes en esto puede hablar todo el mundo lo que quiera”, añadió la colaboradora de ‘Sálvame’.