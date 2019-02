Raquel Lozano ha acabado perdiendo los nervios con Antonio Tejado. Durante la prueba semanal, en la que tienen que realizar un circuito de crossfit, la ‘gran hermana’ anunció que quería entrenar por la mañana en vez de por la tarde, con el inconveniente que el colaborador de ‘Sálvame’ aspiraba a tener el mismo horario que su compañera. Ante esto, comenzaron a discutir por los turnos. “Hoy tu pringas la tarde y yo la mañana, porque a mí, igual que a ti, esta tarde tampoco me apetece hacer ni el huevo”, dijo el andaluz. Al ver que Raquel no estaba dispuesta a ceder y buscaba que intercediera Ylenia, la entrenadora de la casa, Antonio le acusó de ser una egoísta.

La de Benidorm, enseguida se puso de parte de su compañera de reality y destacó la rebeldía de Tejado. “Porque tú seas su pareja, ¿Raquel va a tener el turno que te dé la gana?”, denunció Tejado. Al ver que no dejaba de increparla, Raquel se vino arriba. “A mí no me hables así que yo no soy una persona que puedas manejar”, señaló. “Si tienes problemas con María Jesús o con quien sea que los tengas, conmigo no lo vas a pagar”.

Acto seguido, Raquel se fue al confesionario y acabó derrumbándose. “Para un favor que pido… Que venga este señorito que no hace nada, ¿y todavía le tengo que ceder el turno?”, se lamentó entre lágrimas. La archienemiga de Sofía Suescun, calentita como estaba, acabó diciendo algo que seguro no pensaba decir nunca. “Todo el día con la misma tontería. Tengo más que callar que de hablar. A Candela le podía haber dicho mil cosas y me las he callado, de lo que escribió antes de entrar al programa… Le tuve que mandar un audio para decirle tranquilo, que a mi novio lo voy a respetar tanto dentro como fuera”.

Ante sus misteriosas palabras, en el plató del debate confabularon acerca de lo que podía haber pasado. Al principio, la defensora de Raquel, Liz Emiliano, no quiso soltar prenda, pero, cuando tuvo el beneplácito del novio de la concursante, contó que Raquel antes de que diera comienzo ‘GH Dúo’ había recibido un mensaje en el que el ex de Chayo Mohedano le decía que entraba a la casa soltero y dispuesto a tirarle los trastos, por lo que le pedía que entrara en el juego.

Dejando a un lado las supuestas proposiciones de montaje, después de la bronca entre Antonio y Raquel, María Jesús Ruiz fue a hablar con él para decirle que había tenido una actitud muy poco caballerosa, ya que la concursante de ‘GH 16’ estaba enferma y tomando antibióticos, algo que Tejado aseguraba desconocer. “Estoy de la gala de ayer más susceptible, pero no me parece justo que no rotemos los turnos”, apuntó. Sin embargo, no tuvo problemas en ir a hablar con Raquel y pedirle perdón: “Si hubiese sabido que estabas tomando antibióticos, te hubiera cedido el turno”.