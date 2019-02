¡Ayyyy que la cosa no va tan bien como parecía en la Casa de GH DÚO! ¿O sí? Ya no sabríamos responder a esa pregunta de forma fehaciente, y es que, durante el último Debate, ¡hubo una mini traición! Nos explicamos: todos recordamos el buen rollo existente entre Kiko Rivera y Juan Miguel (y también entre KikoRina y Juan Miguel... que ahí hay tema que te quema), pero a pesar de haber compartido jacuzzi y hasta pelucas, todo ello no parece ser suficiente para que, cuando Jordi González les pidió a los 'no nominados' que se posicionaran a favor de alguien... ¡Kiko se fuera directo a Alejandro Albalá!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Eso sí, romperemos una lanza a favor del hijo de Isabel Pantoja porque lo primero que hizo fue asegurar que se pondría detrás de varias personas si pudiera... y su mujer, Irene, le "salvó la retaguardia" poniéndose ella tras Juanmi, así que sólo lo denominaremos "mini traición": "Sólo me puedo poner detrás de una persona, aunque me pondría detrás de más de una si pudiese. Con Alejandro me llevo de maravilla y paso muy buenos ratos con él, que me vienen muy bien para la mente, y no me gustaría que se fuese, (aunque) yo creo que no estará en peligro", aseguró el DJ.

Irene, por su parte, defendió al peluquero: "Quiero que se quede Juanmi porque es un gran apoyo aquí. Siempre que intento evadirme, sólo con su presencia me siento a gusto. Me transmite mucha energía, y para mí es como si fuera mi papá".

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Al otro lado del sofá, Yoli y Raquel se quedaban sin apoyo, pero Carolina defendió a Ylenia y Antonio Tejado a su churri, María Jesús Ruiz: "Yo, si me falta Ylenia, me vuelvo loca, rompo todo y salto la vaya -afirmó Sobe-. Se tiene que quedar porque sin ella no soy nadie. Al levantarme, sólo al abrir el ojo y verla ahí, me da la vida. Es mi niña. Es como mi hija: va dejando cosas por medio y yo voy detrás", dijo entre risas, algo que la rubia tuvo que confirmar.

Mediaset

El sobrino de María del Monte, por su parte, fue tajante: "Viendo que mi 'hermano' Alejandro tiene un buen apoyo con Kiko, creo que es de justicia que yo me ponga con María Jesús. Se ha encontrado con la nominación en mi lugar y me apetece apoyarla porque creo que todo lo que ha hecho en el concurso lo ha hecho de corazón, y no pensando en llegar más lejos. Siempre ha actuado de manera libre y haciendo lo que le apetecía en cada momento... aparte, aporta mucho al grupo y se toma muy en serio las pruebas. Además, sabéis que tengo muy buen rollo con ella y quiero que se quede", señaló, aunque ahora que María Jesús está pensando en romper con Antonio, no sabemos si seguirá pensando lo mismo...