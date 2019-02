María Jesús Ruiz no sabe cómo romper de una vez por todas con Antonio Tejado. La modelo, después de vivir un intensísimo idilio con el sobrino de María del Monte en la casa de ‘GH Dúo’, quiere echar el freno, dedicándole unas durísimas palabras en el confesionario. Ante esto, han surgido disparidad de opiniones en el plató del debate, siendo Belén Esteban la única que ha criticado la forma de actuar de la modelo con respecto a su relación con el andaluz, señalando que lo mismo entra de lleno en su juego de seducción que recula y dice sentirse agobiada. ¿Ha provocado en exceso a su compañero? ¿Tiene derecho a quejarse de que Antonio quiera algo más?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Sé que me voy a poner en contra a mis compañeras, pero por primera vez estoy de acuerdo con Carolina Sobe, aunque a mí no me gusta esta chica como concursante”, señaló Belén Esteban, antes de ser interrumpida por Amor Romeira. “¿Puedo acabar, cariño?”, se preguntó la conocida colaboradora de ‘Sálvame’. “Cuando una persona no quiere hacer algo, por supuesto que está en su derecho de no hacerlo, pero ella con 36 años y él con 32, ella sabe lo que hace. Tú si te pones en la noche de bodas con un picardías y te pones a hacer ‘tiki tiki’, el otro es normal que diga ‘toco toco’”.

“Entiendo que está en su derecho de decir que no, pero ella sabe cómo es Antonio porque trabaja con él. Yo no digo que ella sea una calienta nada”, puntualizó. “Pero casi lo estás diciendo. Lo estás disfrazando y es asqueroso”, indicó Ares Teixidó. “Oye, estoy dando mi opinión”, replicó Belén.

Telecinco

Después de criticar la actitud de Carolina Sobe, Nagore rompió una lanza a favor de la ex Miss España y defendió que las mujeres pueden cambiar de opinión todas las veces que les dé la gana. “Yo no caliento el plato de nadie. Yo no caliento el calzoncillo de nadie ni la braga de nadie, caliento la mía y cuando me da la gana la vuelvo a enfriar. Puedo cambiar de opinión las veces que me dé la gana, no lo hago con ninguna finalidad. Tengo todo el derecho a cambiar de idea”, sentenció la vasca, provocando la ovación del público.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Acto seguido, Ares Teixidó secundó su discurso. “Me crea un poco de rechazo escuchar según qué opiniones, aunque sean respetables. Belén, no te pongas así”, apuntó. “Sí me pongo así porque tú me estás diciendo que la estoy llamando una cosa que no se la he llamado”, dijo Belén encendida. “Tú lo que estás diciendo es que, si no vas a follar, no juegues, ¿por qué? Podrá hacer la muchacha lo que quiera y poner el límite cuando a ella le venga en gana”, remató la catalana.

Telecinco

“Esta conversación flaco favor nos hace a nosotras. Nadie nos puede decir que no podemos calentar y luego no comer, porque yo caliento y hago con mi vida lo que me da la gana”, añadió Amor Romeira. “¿Sabes qué te digo? Que tú lo ves de esa manera y yo lo veo de la mía”, se defendió la de Paracuellos de las críticas.