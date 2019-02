Fortu y Yoli se pusieron en contra a todos sus compañeros de ‘GH Dúo’. El cantante y su pareja han sido especialmente críticos con Antonio Tejado y María Jesús Ruiz, a los que no ven trigo limpio. Sin embargo, la salida de la casa del vocalista de ‘Obús’ ha obligado a su pareja a tener que relacionarse más con el resto de los habitantes de la casa, lo que ha provocado un acercamiento con la modelo. El pasado jueves, al volver Yoli a la casa, la ex Miss España aseguró tener miedo de darle la enhorabuena por si la mandaba “a la mierda”. A su vez, Yoli culpa a María Jesús de su distanciamiento.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Con María Jesús había buen rollito. Sentí empatía con ella cuando tuvieron esa movida de decirle que no era un ejemplo de mujer. Se puso a llorar y fui a consolarla. Pese a ello, cuando fueron las nominaciones, nos dio los tres puntos. A mí no me ha vuelto a hablar. Luego dijo que se sentía observada por nosotros… ¡pues que se meta en una caja para que no la miren!”, dijo la novia de Fortu en el confesionario.

La andaluza, durante el transcurso de la última fiesta, se acercó a Yoli para ver si podían acercar posturas. “Yo me quiero llevar bien contigo”, le dijo ante la presencia de Juan Miguel. “Si yo me llevo bien con todo el mundo… No nos llevamos bien porque tú no quieres”, replicó su compañera. Acto seguido, se dieron un abrazo, chocaron sus manos y reconocieron que todo había sido una tontería. Tanto es así, que Yoli no dudó en posar en el photocall con la jienense.

Telecinco

“Yo no he tenido con ella ningún enfrentamiento. Simplemente le dije lo de la cocina, y no con maldad”, explicó Ruiz en el ‘confe’. “Ella tiene una forma de ser muy diferente a mí, pero eso no significa que tengamos que cortar por lo sano. A Yoli le está pasando como a Alejandro, al no tener a sus parejas, se integran más con el grupo. Antes estaba muy aislada y refugiada en Fortu”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En el plató del debate de ‘GH Dúo’, Fortu aseguró no fiarse de las intenciones de María Jesús. “Estoy muy mosqueado desde el día que María Jesús me dijo que yo era muy buena persona, súper majo, que cuando saliera apoyara a Julio, y fue irse él y dejar de hablarme. Ese acercamiento que ha tenido con Yoli no me lo creo”, afirmó.

Telecinco

Ante la pregunta de Jordi González de si el acercamiento podría beneficiarla o perjudicarla, el roquero fue claro: “Ella es como es y creo que no la va a beneficiar ni perjudicar”. Por su parte, Nagore no dudó en criticar la actitud de Yoli: “Tú no puedes estar en una casa en la que tienes que convivir con la gente y cerrarte en banda. En repetidas ocasiones se le ha acercado gente para relacionarse y a ella parece que no le apetece”.

“Yoli es así. Esto no es un papel. En nuestro día a día tiene el mismo comportamiento que tiene ahí. No finge para nada y hay que entenderla. Es muy tranquila, muy tímida, le cuesta expresarse”, explicó Fortu. “Me alegro muchísimo de que se haya quedado para que la gente vea cómo es Yoli. Yo nunca la he influenciado para que tenga determinado comportamiento”.