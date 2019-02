Si nos dicen que María Jesús Ruiz le ha puesto los cuernos a Antonio Tejado en GH DÚO con, por ejemplo, Alejandro Albalá, no nos sorprende tanto como la historia para no dormir que hemos vivido viendo GH DÚO, y es que cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en la Casa, llega Kiko Rivera ¡y lo pone todo pies arriba! ¿Cómo que pies? Pues sí, porque la cosa va de 'pinreles', y es que nos hemos enterado de que el DJ ¡no sabe cortarse sus propias uñas de los pies! ¡Con 35 años como 35 soles! Pues nada, que el chico no ha debido de tener tiempo para aprender... ¡y se las corta su mujer, Irene Rosales!

Kiko: "A mí mi mujer me corta las uñas. Yo no sé cortármelas" #GHDÚODBT6 pic.twitter.com/SWtL0VZg6S — Gran Hermano (@ghoficial) February 17, 2019

Puede parecer una imagen totalmente surrealista o una que podría aparecer en cualquier libro sobre la función que desempeñaba la mujer en la España de los años 50, porque nos vais a perdonar la expresión, ¡pero manda narices! Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar, y mientras unos (los precavidos) creen que no deberíamos meternos en la intimidad de la pareja (intimidad que, por otro lado, están vendiendo semana a semana por un buen pico), otros han ido a degüello a por Kiko llamándole 'machista'...

Pues canta sin saber. Podría intentar cortárselas... ánimo Kiko!! #GHDÚODBT6 https://t.co/QmzbdSvxZG — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) February 17, 2019

Sabrina ganó por hacerle el boca a boca a una gallina. ¿Ganará Irene por cortarle las uñas a Kiko Rivera? #GHDÚODBT6 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) February 18, 2019

#ANTONIOPESADO momentazo el de las uñas de Kiko .....momentazo — Zuzy (@gata_bronx) February 18, 2019

Para Kiko: ¿porque Irene te corta las uñas de los pies y no lo haces tu solo? #GHDÚODBT6 — nyme (@badsestra) February 17, 2019

Gente criticando que Irene le Cota las uñas a Kiko. Que malo tiene hacer eso? Yo se las he cortado un montón de veces a mi padre y a mi mi marido porque si las tienes muy duras y te crecen hacia dentro es muy difícil cortarlas hay gente q tiene q ir al podólogo #GHDUO18F — La matadora 🖖 (@DobyLlomo) February 18, 2019

Vamos a ver si Kiko no sabe cortarse las uñas, antes de Irene quien se las cortaba? Vosotros veis a la Pantoja cortándole las uñas? Menudo cuadro jajajajaja.#GHDÚO18F — Sara Rock & Roll 🤘 🔥🌪 (@SaraRockRoll1) February 18, 2019

Kiko ya eres mayorcito para saber cortarte las uñas tu solito la verdad #GHDUO18F — Ale ♀️ (@itsblackwidoww) February 18, 2019

¿La razón de que hayamos tenido que ver a Irene cortándole las uñas a su marido DE 35 AÑOS? Según ella, parece ser que le da "repelús", mientras que él aseguraba que 'no sabe'. Sea como sea, ya es hora de superar los "repeluses" y los "no sé"... ¿O el día de mañana también le va a hacer a sus hij@s cortarle las uñas? Muy mal, Kiko, ¡muy mal!