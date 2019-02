Antonio Tejado no está pasando por su mejor momento dentro de la casa de ‘GH Dúo’. Pese a que Jordi González les pidió que no se dejaran guiar por los abucheos que pudieran escuchar desde plató, ya que no tenían por qué ser representativos de lo que pensara la audiencia, al andaluz no le ha hecho ninguna gracia que, en el último debate dominical del reality, cada vez que abría la boca fuera abroncado por los asistentes al graderío. Y es que el sobrino de María del Monte ha pasado de ser aplaudido por la gestión de su relación con Candela a ponerse en contra al público en plató. ¿Le estará pasando factura su affaire con María Jesús Ruiz?

Telecinco

Precisamente, su tonteo con la modelo es otro de los asuntos que le trae de cabeza. Después de que María Jesús haya querido echar el freno, la ‘expareja’ no deja de hacer balance de las consecuencias que les puede acarrear su intento de ‘carpeta’. De hecho, en la madrugada del lunes, después de los posicionamientos, María Jesús y Antonio estuvieron hablando sobre este tema. "No nací ayer, sé perfectamente que el acercamiento está premeditado. Alejandro sabe perfectamente que, si os ponéis en contra de mí, me salváis”, dijo la ex Miss España, quien se mostró muy dura con Tejado.

"Yo sé que hay un acercamiento de tu parte hacia la mía porque es mucho mejor… ¿Tú crees que a mí me conviene acercarme a ti? Vengo con una trayectoria que no me conviene acercarme a nadie… Lo que me importa es la falsedad tuya. Has sido muy falso", continuó diciendo María Jesús. Al escuchar sus palabras, Antonio le preguntó si pensaba que a él le importaba quedarse más tiempo dentro del reality. "Mª Jesús, me estás haciendo daño de verdad", añadió.

Telecinco

Después de la conversación, Antonio corrió a desahogarse ante Alejandro y Kiko. "Te va a ir muy mal pensando que yo te he utilizado para dar celos a Candela... ¿Acaso yo he hecho algo malo a alguien?", se preguntó. "Dice que tengo una estrategia con Alejandro para que ella se vaya. A mí no me vayas a pisar para quedarte aquí". "Hay que tener muy poca vergüenza para ir por ahí ahora", replicó Albalá. Cada vez más calentito, Tejado acabó amenazando con abandonar: "Estoy desbordado por la situación, cojo mi maleta y me voy… Para mí no todo vale, y a mí este concurso no me importa". ¿Acabará cumpliendo su amenaza?

Pues parece que dentro de la casa están cansados de escuchar siempre la misma cantinela. "No quiero que estés así todo el día, ¿eh? Tú no te puedes ir de aquí… Tú le importas un carajo a María Jesús, te has entregado más que ella", opinó Rivera. "Yo creo que eres lo suficientemente inteligente para estar por encima de la situación que te ha hecho esta mujer", añadió Albalá. El resto de los concursantes también comentaron la jugada por los rincones de la casa. "No hay día que no diga que coge la maleta y se va. Si ya sabemos que no te cuesta, has abandonado dos realities", recuerda Carolina. "Yo personalmente no veo que tenga un problema gordo como para que se tenga que marchar", reflexiona Irene.

Telecinco

Por su parte, María Jesús está cansada de ser la culpable de todo. "No hago propaganda en contra de nadie nunca, pero me da pena que me lo hagan a mí porque ahora soy la apestada de la Casa", le dijo a Juan Miguel mientras tomaban el sol en el jardín. Durante una conversación nocturna con Carolina y Raquel, apuntó hacia la misma dirección: “Estoy intentando hacerme la fuerte. Yo he visto cositas de él que no me gusta… Toda la casa está diciendo que yo le he perjudicado a él. Hoy no me apetecía ni mirarlo a la cara".