La luna está en un momento de máximo esplendor. En la víspera en la que se produjera la superluna de nieve, un fenómeno astronómico que hace que el satélite desde la Tierra se vea más brillante, Irene Rosales se percató de la situación y animó a Kiko Rivera y Alejandro Albalá a enseñarle el culo por eso de que da buena suerte. “¿Hay que enseñarle el culo sin pantalones?”, se preguntó el santanderino. Después de decirle Rosales que ahí residía la gracia, fue la primera en animarse y mostrar sus posaderas a ‘Catalina’. Acto seguido, hizo lo propio Albalá, que repitió el gesto hasta en dos ocasiones, y al final Rivera, para no ser menos, acabó sumándose al ritual de buena suerte. El resto de sus compañeros, al ver el surrealista momento, se quedaron un tanto alucinados, a excepción de Antonio Tejado, que también mostró su trasero. “Yo eso no lo he escuchado en la vida”, señaló María Jesús.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

En el plató de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’ se dispusieron a comentar las imágenes con un experto en la materia: el Maestro Joao. Y es que, a su paso por ‘Supervivientes’, el vidente ya demostró sus habilidades de pronosticar el porvenir en las nalgas de sus compañeros, por lo que no podían dejar pasar la oportunidad de que hiciera sus vaticinios. “Primero, gracias a la luna llena que nos da estas cosas tan divinas”, dijo antes de meterse en harina con el culo del hijo de Isabel Pantoja.

“El culo de Kiko es un culo resbalón. Eso significa que en la vida le va a dar todo lo mismo, todo le resbala, todo se le cae. Le importa todo tres pitos”, afirmó. “Por la edad que tiene y la cacha derecha, parece que va a cambiar de profesión cuando salga. Él está de DJ, pues se puede dedicar a cosas de automóviles o algo así. Tiene un cambio grande”, añadió. ¿Se convertirá Kiko en el nuevo Fernando Alonso? ¿Inaugurará un desguace?

Telecinco

Al ver el culo de Irene, Mila Ximénez destacó que tiene la raja muy alta. “Eso quiere decir que ella, a pesar de ser una mujer sencilla y humilde, tiene altas miras. Eso es porque tiene la rabadilla muy alta”, explicó Joao. “Yo tenía una amiga, ‘la Picobelo’, a la que prácticamente se le juntaba con el omoplato, altísima, y ella siempre quiso ser princesa”. Ante la fascinante historia de esta amistad del vidente, Jorge Javier se interesó por cómo acabó su existencia. “En Chueca”, confesó el lector de nalgas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Sobre el culo de Albalá, no pudo más que rendirse al ver tanta perfección reunida. “Este culo ya me lo conozco porque lo he visto varias veces”, dijo recordando su paso por ‘Supervivientes’. “Lo tiene profundo. Tiene un pasillo muy bonito para pasar la tarde. Eso significa que siempre va a tener éxito. Con ese culo siempre se va a tener éxito”, expuso Joao. “Es muchísimo mejor tener un buen culo que una buena cara”, apuntó el presentador.

Telecinco

¿Y qué opinaba del culo de Antonio? “Como diría mi amiga Malena Gracia, es un culo amplio, un culo que todo le va bien. Se puede adaptar a todo: por la derecha, por el centro, por arriba, por abajo… En esa casa, si pasáis hambre, es porque queréis”, recriminó a los concursantes expulsados.