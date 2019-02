Pese a que María Jesús Ruiz y Antonio Tejado ya no se dirigen ni tan siquiera la palabra, hasta hace unas horas la pasión era una constante entre los concursantes de ‘GH Dúo’. Durante una conversación en la que varios habitantes de la casa comentaban la ruptura de la parejita, insinuando que la modelo se merecía todo lo que le estaba pasando, Carolina Sobe hizo saltar las alarmas: María Jesús, delante de todos, le habría tocado el miembro viril a Antonio. En las imágenes que se mostraron en el ‘Límite 48 horas’ del momento en cuestión, se podía ver a la ex Miss España sentada junto al andaluz en la mesa de la cocina haciendo unos extraños movimientos debajo de una chaqueta que cubría las piernas de ambos. ¿Hubo o no hubo tocamientos?

Los colaboradores del programa lo tienen claro: los hubo. “Mi hermana no me puede defraudar a mí”, apuntó el Maestro Joao. “Yo pienso que hubo tocamiento a saco, se la puso como una calabaza… Mira el movimiento, me parece horroroso”, señaló Mila. “Luego tendrá la cara de decir que Antonio es un pesado”, añadió Frigenti. “A mí lo que más me asombra de esto es que Antonio está como si tal cosa”, remató Jorge Javier.

Cuando se produjeron los supuestos tocamientos, la propia Carolina le pidió a María Jesús que mostrara sus manos, percatándose de lo que estaba pasando. “¡Qué asco! A mí ya no me tocas con esa mano”, le dijo mientras esta se reía. Después puso sobre aviso a Kiko Rivera y Alejandro Albalá, los cuales no daban crédito a sus palabras. Sin embargo, cuando se lo preguntaron a Antonio, el andaluz lo negó con la boca pequeña.

En el directo, la ex Miss España negó todo y pidió al sobrino de María del Monte que hiciera lo mismo. “Es normal que ahora digan que no. Yo no estoy diciendo que le hiciera una manola, pero palpar, palpó. Si no, en su momento, Antonio hubiera dicho que no… Entiendo que no quieras quedar mal fuera. Pero que no pasa nada, que es un rabo, no veneno para ratas”, reflexionó Sobe. “Qué afán tienes de decir una cosa que no es real”, se lamentó la ex de Julio Ruz. A su vez, Antonio Tejado lo volvió a negar sin mucha contundencia: “Yo tampoco tengo por qué desmentir este tema, es algo que me incomoda”.

Sin embargo, tras ver las imágenes y ante la insistencia de Jorge Javier Vázquez, el andaluz acabó delatándose con su risita nerviosa. “Yo te tengo que decir que no, pero un no con la boca pequeña. Eso sí, si me pones el vídeo en la cara, se me cae la cara de vergüenza”, dijo. María Jesús, acorralada, sonrió también avergonzada y se justificó diciendo que tan solo había estado unos cinco o diez minutos. ¿Es que cuánto tiempo necesita para palpar?