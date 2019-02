GH DÚO no va a volver a ser igual a partir de este jueves, y no sólo por los cambios que se avecinan en la Casa: las tres nominadas son tres pesos pesados en el concurso, pero una, finalmente, tendrá que decir adiós a la aventura en Guadalix de la Sierra. Tras la salvación de Raquel, Juan Miguel y Alejandro Albalá, tres son las personas que quedan en la palestra, tres mujeres que lo han dado todo y que se enfrentan a la audiencia con los brazos abiertos: María Jesús Ruiz, Ylenia y Yoli -la mujer de Fortu-. ¿Quién debe ser la expulsada?

María Jesús Ruiz ha pasado de ser una de las grandes favoritas a, prácticamente, tirar su concurso por la borda: su relación con Antonio Tejado ha sido una de las comidillas de los últimos días, pero ha decidido cortar hasta las conversaciones con él después de que, según ella, la haya utilizado para dar celos a Candela. Además, tampoco ha ayudado que Antonio haya quedado como la víctima en todo esto (él ha asegurado, entre lágrimas, que lo que él ha sentido, lo ha sentido de verdad), y mucho menos que, en el último Límite 48 horas', la Miss se haya vuelto a echar a los brazos de Gil Silgado, del que dice seguir enamorada (a pesar de tener una sentencia por maltrato). ¿Se lo hará pagar la audiencia?

Ylenia, por su parte, está repartiendo estopa a diestro y siniestro, y eso gusta. De hecho, la ex de Fede Rebecchi ha decidido ir con la verdad por delante y estar unida sólo a la pareja que le queda, Raquel. El resto, para ella no son más que compañeros (aunque con Carolina Sobe y Yoli tiene una relación algo más especial, igual que con su marido, Fortu, antes de que éste fuera eliminado). Sin embargo, el hecho de hacer su concurso prácticamente sola es un arma de doble filo: no tiene enemigos, pero tampoco tiene a casi nadie que la arrope estando en la cuerda floja. ¿Se lo premiará la audiencia... o querrá verla fuera ya?

Yoli, finalmente, ha conseguido sobrevivir en la Casa casi desde el principio, y ha "echado" ya a más de un compañero a pesar de haber estado nominada semana sí y semana también. Esto puede tener dos lecturas: o ella cae muy bien (sus 'zascas' se están haciendo ya famosos en toda España), o los contrincantes que están fuera antes que ella caían fatal. ¿Será esta la última semana de Yoli o conseguirá quedarse una semana más?

Sabiendo lo que tiene cada una en su plato, ahora el futuro de las tres está en tu mano. ¡Vota en la encuesta de QMD! ¿Quién será la próxima expulsada?