María Jesús Ruiz no gana para disgustos. En la última gala de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’ le enfrentaron a las imágenes en las que, delante de todos, parece estar tocándole el miembro viril a Antonio Tejado. Pese a que ella lo negó, nadie dio veracidad a sus palabras, provocando en la modelo un considerable bochorno. Desde el plató, Julio Ruz hizo saltar la liebre cuando apuntó hacia algo que había pasado desapercibido. “Lo único que espero es que no llevara el pañuelito puesto, el que lleva puesto ahora es un regalo de Gil Silgado y se lo pone para recordarle a él. Espero que mientras se la estaba tocando a Antonio no lo llevara puesto”, dijo el empresario.

Por su parte, Mila Ximénez también criticó el voluble comportamiento de la Miss. “A mí, de verdad que me da igual lo que le estuviera haciendo. Lo que sí quiero decir una cosa. Cuando hablamos de dignidad, se tiene dignidad en la casa de ‘GH’ y en cualquier sitio. Esta señora dice que Antonio Tejado le ha faltado el respeto, cuando al mismo tiempo dice que echa de menos a un señor con el que tiene una orden de alejamiento y que en ‘Sálvame’ dijo que pagó para conocerla… Tal y como están las cosas, hay que tener mucho cuidado con los discursos”, sentenció.

Precisamente, José María Gil Silgado, el ‘señor’ al que hizo referencia la colaboradora de ‘Sálvame’, tuvo un inesperado protagonismo al final del programa. Después de conocer que no había sido salvada por la audiencia, Jorge Javier le preguntó directamente si el pañuelo que llevaba en la mano tiene algún significado. Aunque en un primer momento se negó a contestar, ante la insistencia del presentador, acabó derrumbándose. “Es un regalo del único hombre que creo que me ha querido en la vida”, afirmó con la voz rota. “Vaya tela, ¡hoy no es mi noche! Es del padre de Alba, de José María”.

Sus palabras generaron un gran revuelo en plató, pudiéndose ver a Ruz visiblemente molesto. ¿Y a qué se debía tanta emoción por parte de María Jesús? “Aquí me siento ya tan sola, tan desprotegida. Por ello, me acuerdo mucho de todas las palabras que me dijo antes de entrar”, explicó la Miss España. “Me dijo que no entrara porque yo iba a sufrir mucho… Pienso que no tenía razón, que he hecho lo que tenía que hacer y que estoy aquí porque quiero seguir aquí. Quiero tener un apoyo en él, pero también hacer mi vida. No quiero estar atada a nadie”.

Sobre si sigue enamorada de él, aseguró que le quiere muchísimo y que siempre le va a querer. Una declaración de amor que hizo saltar a Carolina. “¿Me estás diciendo que echas de menos a una persona cuando en los capítulos anteriores lo pusiste como lo peor? No entiendo nada”, señaló indignada. “El hombre que ha marcado mi vida ha sido él. Lo conozco desde que tenía 22 años. Siempre ha estado a mi lado, tanto para lo bueno como para lo malo”, se defendió María Jesús.