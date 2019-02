Cuando vemos a algún famoso en la tele, parece que es oro todo lo que reluce. Sin embargo, a veces olvidamos que son personas de carne y hueso que sienten y padecen como los demás. Siempre unos más que otros, pero aunque dé la impresión de que alguien está en un gran momento, es probable que esconda un duro pasado en su interior. Es el caso, por ejemplo de Alejandro Albalá, que pasó por la prueba de 'la línea de la vida' en GH DÚO y repasó toda su vida 'de pe a pa'... y ello nos ha servido para conocerle un poco más tras abrirse en canal con la audiencia.

Contrariamente a lo que se pensaba, Alejandro nació en Cádiz, aunque cuando era muy pequeño se trasladó a Santander con su madre tras la separación de sus padres. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque un tiempo después perdería todo contacto con su padre: "Hubo una época en la que, por desgracia, tuve menos contacto con mi padre. No lo vi durante cinco años. Desconozco la situación y hay cosas que nunca me han explicado. No me suelo meter mucho y es un tema que veo que hace sufrir a todo el mundo", relató, y añadió lo más difícil siendo un niño: "Para mí fue duro. Cada vez que iba a Cádiz me volvía llorando".

En ese tiempo de preadolescencia, perdió a sus dos abuelos con poca diferencia de tiempo, algo que le marcó muchísimo, porque estaba bastante unido a ellos. Sin embargo, su familia no le permitió caerse, aunque sus estudios se vieron resentidos: siempre fue "un poco vaguillo", así que su madre le mandó de cabeza a un internado en Cádiz. Él no tenía amigos, pero su hermana sí... y dio la casualidad de que ella era amiga de Isa Pantoja. "¿Fue un flechazo?", quiso saber Jorge Javier... pero de flechazo nada: "No, al principio nos caíamos mal. No nos mirábamos ni a la cara", desveló.

Por aquel entonces, Isa estaba con Alberto Isla, y él ya le miraba con malos ojos (y con razón, claro): "Alberto me tenía un poco de tirria porque me veía demasiado guapo. Desde el primer día se enfadó y anduvo con muchas preguntas". Pero lo de Isa y Alberto no duraría demasiado, y cuando rompieron, Alejandro comenzó a hablar con ella y a darle consejos. "Ahí comenzó la cosa". "¿Recuerdas el primer beso?", quiso saber el presentador... y Alejandro no se cortó en contarlo TODO: "Sí, fue en el cumpleaños de su madre, en Cantora. Yo quería cargar el móvil, Isabel me acompañó al enchufe y al final... pues eso". ¡Qué romántico y qué 'teenager' todo!

Con ese beso, la vida de Alejandro dio un vuelco de 180º: "Fue un quilombo demasiado grande. Ahí empezó la televisión. Yo tenía 20 años, no entendía nada, pasaba malos ratos... con ella iba bien, de repente mal porque salía algo en la tele... y con su madre tampoco empezó con buen pie porque supuestamente yo me había colado en el cumpleaños cuando me había invitado su hija... yo qué sé. Luego sí tuve una buena relación con ella, luego mal, luego bien... ahí nos fuimos a vivir juntos, luego a Londres... y ahí la línea baja porque ella se fue a Supervivientes y se armó todo lo que se armó... Al final el recuerdo que me queda es que he tenido muy buenos momentos con ella, he madurado mucho a su lado... y los momentos malos no los tengo en cuenta. Espero que le vaya bien la vida", resumió.

¿Y si tuviera que quedarse con un solo recuerdo bonito? Ni se lo pensó: "Cuando estuvimos viviendo en Londres, porque la vida allí era muy diferente a la que teníamos en España. Nadie molestaba, todo estaba bien... pero luego se fue al reality", recuerda con amargura. Cómo sería la boda, por otro lado, para que no sea su mejor recuerdo...

Tras varias rupturas (todas ellas televisadas, 'of course') finalmente llegó la última en septiembre de 2017 (y el divorcio unos meses después, en 2018)... y cuando todo empezaba a irle bien tras mucho sufrir, conoció a Sofía Suescun: "Es la chica que más me ha marcado y la única mujer de la que he estado enamorado. Y sigo, pero menos... Tengo miedo, porque cuando vino, yo se lo agradezco, pero cuando escuchas palabras como 'amistad' y uno está enamorado, te pones nervioso, y también me da miedo pensar lo que puede estar haciendo fuera. Pero, si la veo, se me caería todo, no te voy a engañar, aunque si no voy a estar con ella sí que me gustaría desenamorarme", apuntó antes de añadir con sinceridad: "Es un sinvivir".