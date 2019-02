La concursante más rubia de GH DÚO no está pasando por un buen momento. A pesar de que entró en la Casa muy subida con sus compañeros (nada menos que Fede Rebecchi y Raquel Lozano, con los que tenía una pésima relación), la benidormense no tardó en apaciguarse y buscar apoyos (especialmente en ésta última). Sin embargo, sus enemigos suman ya más que sus amigos dentro de la Casa, y hace exactamente una semana, tras la expulsión de Fortu, ella resultó ser una de las nominadas. Pasados unos días, Raquel, Juanmi y Alejandro Albalá resultaron ser los nominados salvados por ser los menos votados por el público... y ahora Ylenia se ha venido abajo.

Tras la emisión de 'Límite 48 horas' el martes, Ylenia entró en bucle al verse en la palestra definitiva junto a María Jesús y Yoli, e incluso no ha podido evitar meterse en su cama para revolverse en su drama y soltar más de una lágrima, así que la preocupación de Ylenia se ha trasladado al resto de sus compañeros, que no se explican cómo puede seguir nominada: "Si no he hecho nada malo...", decía ella tras haberle confirmado a Jorge Javier Vázquez que estaba "jodida" porque no se quería ir.

Sin embargo, cree haber encontrado una explicación al problema: "No lo entiendo", apuntaba mientras Carolina Sobe y Raquel le decían lo mismo, y añadía: "No sé si es por la tontería con Alejandro...". Y a ver: cierto es que estos días ha estado más unida a él de lo normal, por lo que puede llegar a creer que la audiencia está pensando que se arrima a él por interés, pero nada más lejos: "Si no hay tontería con Alejandro... vamos, si alguien me dice que lo ve, de verdad, que me den con una piedra en la cabeza", añadía Carolina con su peculiar sentido del humor.

Alejandro también se ha preocupado por ella, al fin y al cabo, se llevan muy bien, y no quiere que le perjudique el hecho de que sean amigos: "¿Entonces qué hacemos? ¿Rompemos?", se preguntaba en broma, pero le quitaba hierro al asunto en seguida: "La gente que piense lo que quiera, pero aquí lo que hay es una bonita amistad", sentenciaba mientras se fundía en un abrazo con ella. ¡Qué bonito!

Aún así, desde QMD! no prevemos que se vaya Ylenia: según la encuesta en la que han podido votar nuestros lectores (y, de momento, han acertado TODAS las semanas), la de Benidorm no es la favorita para salir. En cambio, Yoli tiene todas las papeletas por muy poca diferencia con María Jesús...