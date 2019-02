Sofía Suescun está un tanto molesta porque Alejandro Albalá no le esté guardando el luto. Pese a que la joven le repitió por activa y por pasiva que no quería nada más con él, ha sido irse de la casa y ver cómo tontea con Ylenia para despertarse en ella el sentimiento de los celos. Vamos, como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer… “Por mí encantada de que Alejandro rehaga su vida. He visto cosas que me dan que pensar. El amor que mostraba no será tan real si ahora tiene este tipo de comportamientos. No puede usar el papel de enamorado cuando le conviene”, afirmó cuando le preguntaron por esta cuestión. Jorge Javier, que no se calla una, se encargó de frenarle los pies. “¿Tú que quieres, joderle la vida y que encima te dé las gracias?”, le espetó en su cara. Y es que, ¿a qué viene ahora este dolor tan repentino?

De hecho, el tonteo entre Alejandro e Ylenia no pasa del simple compadreo, un juego entre dos personas aburridas y encerradas entre cuatro paredes. Como ejemplo, a modo de broma, Albalá le dijo a Ylenia que estaba guapísima, lo que dio pie a que comenzaran a hacer juegos de palabras de carácter sexual con el tema de la comida. Que si un abrazo, un beso casto, pero la cosa no pasa de ahí. Eso sí, la de Benidorm reconoce que está pasándola mal ante la falta de sexo.

Durante la última fiesta, bajo los efectos del agua con misterio, los dos jóvenes se mostraron muy compenetrados, llegando incluso Alejandro a hacerle un calvo a su compañera. “Creo que este tiene un tema que te quema y quiere solucionarlo”, bromeó la alicantina. “No me quiero liar contigo ni nada”, afirmó. “Sé que la tienes pequeña, pero bueno, como aquí dentro no vamos a follar”. Lo que Alejandro tiene claro es que, si al salir de la casa ve que Sofía no le ha esperado, se buscará a otra. ¿Será Ylenia la elegida?

Pese a que, por el momento, no hay más que una amistad entre ellos, tanto Alejandro como Ylenia están rayados por lo que se pueda estar hablando fuera de la casa. “Estoy tensa por la nominación. Lo que más me mosquea es lo de los porcentajes”, confesó la estrella de ‘Gandía Shore’ en el confesionario. “El queda bien porque es el enamorado de la vida, pero yo quedo mal… Yo no tengo intención de nada. Sofía lo mismo fuera está tomándose esto como que soy una mala amiga”. Además, muchas veces siente que el santanderino la desprecia para no quedar mal con la ganadora de ‘SV’: “Tampoco es un chaval con el que yo me liaría. Muchas veces nos cortamos para que las cosas no se vean como se están viendo”.

Por su parte, Alejandro explica que mantienen una amistad que no va a pasar de ahí, aunque tiene claro que a partir de ahora tiene que empezar a mirar por él y dejar de pensar en lo que piensen los demás. “Uno ya se cansa de esperar… Tal vez ya no estoy tan enamorado con antes”, sentenció.

En el plató, Sofía señaló que cada vez está más escamada, pese a que piense que tan solo mantienen una amistad. “No entiendo, si no tienen nada, por qué tienen que dar tantas explicaciones y estar planteándose lo que se pueda estar pensando fuera”, reflexionó. A su vez, se preguntó qué hubiera pasado si ella hubiese tenido ese mismo comportamiento con Fede, el cual, también mosqueado, le propuso tener una cita. “De Fede tengo un recuerdo que te cagas”, dijo tras confesar que tuvieron sus más y sus menos en el pasado. ¿Acabarán protagonizando un intercambio de parejas? Solo el tiempo lo dirá…