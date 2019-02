Aunque a veces se nos olvide, nuestros famosos son personas de carne y hueso que sienten y padecen. Si no, que se lo digan a Miriam Saavedra (que desveló todos los dramas que había vivido en el amor antes de cumplir los 25) o a Yoli Sáez, la mujer de Fortu, del grupo Obús. Actualmente, Yoli vive muy feliz con su pareja y su hija, pero hasta que ha llegado al día de hoy ha pasado por mucho. De hecho, tras su expulsión de GH DÚO este jueves (reality con el que se ha dado a conocer mediáticamente), se sometió a la entrevista de Jorge Javier Vázquez como el resto de sus compañeros, y lo que tenía que ser un momento de alegría por reencontrarse con los suyos, se convirtió en un momento de lo más lacrimógeno...

El presentador no se anduvo con chiquitas y la calificó de "fría" nada más llegar, aunque reconoció que había visto que tiene sentimientos: "Hombre, claro que los tengo... pero he vivido mucho en la vida", respondió ella. Interesado por ese "he vivido mucho", Jorge quiso saber a qué se refería... y ella tuvo que confesar que un suicidio había marcado su vida por completo.

"Lo más duro que he vivido ha sido la muerte de una pareja mía. Me hundió en la miseria. Yo tenía 28 años y él 30. Fue un palo muy grande, pero he salido adelante. Se suicidó. Yo era feliz con esa persona, tenía un futuro con él... y se me vino todo abajo", reveló muy seria.

Aquello le cambió la vida "muchísimo", como es normal, pero años después aparecería Fortu "en el momento más necesario de mi vida". Al fin y al cabo, aquello la dejó tocada durante 10 años: "Estuve muy mal, la verdad. Estuve en el infierno. No era persona... pero cuando conocí a Fortu, yo ya había salido de todo eso. Fue totalmente inesperado. Surgió así, y fue lo más bonito que me ha pasado", afirmó.

Desde luego, está claro que no se puede juzgar a una persona por su manera de ser, porque sus vivencias del pasado son lo que marcan su presente, y ahora se entiende que sea un mujer seria y hasta algo fría, como decía Jorge Javier...