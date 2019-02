La octava gala de ‘GH Dúo’ estuvo marcada por la expulsión de Yoli. Tras la salvación el pasado martes de Raquel, Juan Miguel y Alejandro Albalá, el nombre de la expulsada se disputaba entre María Jesús Ruiz, Ylenia y la pareja de Fortu. La primera en salvarse de la expulsión fue la ex Miss España, dejando para el duelo final a sus otras dos compañeras. Minutos más tarde, en la sala de expulsión, Jorge Javier anunció el nombre elegido por la audiencia, que no fue otro que el de Yoli, quien se marchó a casa con más del 60% de los votos en contra.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

En la prueba por obtener la ‘jefatura de la casa’, la cual consistió en explotar con el trasero una hilera de globos en el menor tiempo posible, resultó vencedora Ylenia, obteniendo así la inmunidad de cara a las nominaciones, el poder del intercambio y el uso y disfrute de la ‘suite’. Durante las nominaciones, que ya se hacen de manera individual, destacó que Carolina Sobe decidiera no nominar a María Jesús Ruiz, con la que ha protagonizado varias broncas durante los últimos días, y encasquetarle sus tres puntos a Raquel Lozano, quien se mostró molesta por la ‘traición’. Tras el recuento de votos, quedaron nominados María Jesús Ruiz, Kiko Rivera y Raquel. A su vez, Ylenia decidió no utilizar el poder del intercambio y dejar las nominaciones tal cual estaban. ¿Cómo se tomará Raquel que renunciara a poder salvarla?

Fortu, quinta expulsión

Una semana antes, con casi el 70% de los votos, Jorge Javier anunció que el expulsado no era otro que Fortu, quien antes de abandonar la casa advirtió a Yoli que no se fiara de nadie. Precisamente, el vocalista de ‘Obús’ se batía en duelo contra su pareja. Durante su entrevista con Jorge Javier, el cantante negó que hubiera tenido un affaire con Carolina. “Yo no he tenido ninguna relación con ella más allá de una amistad”, afirmó.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sofía Suescun, cuarta expulsión

Ni el fandom ni los “sofiístas” lograron evitar la expulsión de Sofía Suescun, con más del 60% de los votos. Un hecho sorprendente, ya que, después de su exitosa carrera en el mundo de los realities, perdió el favor del público en su primera nominación y compitiendo con María Jesús Ruiz, precisamente, la adversaria que logró quitarse de en medio a su paso por ‘Supervivientes’.

Gtres

Julio Ruz, expulsión disciplinaria

El que fuera pareja de María Jesús Ruiz no se sometió al veredicto de la audiencia, ya que fue expulsado de manera disciplinaria por su comportamiento con la Miss España. “La dirección del programa ha decidido que abandones la casa por conducta inaceptable”, explicó el Súper. Además de mostrar una actitud posesiva y acosadora con su ex, el empresario le escribió un mensaje a la modelo para proponerle hacer un montaje.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Candela, tercera expulsión

Candela Acevedo, con más de 60% de los votos, se convirtió en la tercera expulsada de ‘GH Dúo’. Antes de abandonar los muros de Guadalix, la andaluza tuvo la oportunidad de despedirse de su expareja, Antonio Tejado, con el que protagonizó un sinfín de broncas a su paso por el reality. De hecho, desde su salida de la casa no ha hecho más que lamentarse por el trato recibido por el sobrino de María del Monte. La andaluza se batió en duelo con María Jesús Ruiz, precisamente, la persona que luego le ‘levantaría’ a su ex.

Telecinco

Yurena, segunda expulsión

Destrozada. Así se mostró Yurena después de ver que su sueño de participar en el reality terminaba tan pronto. Con más del 60% de los votos, la audiencia prefirió que saliera del reality la cantante antes que Antonio Tejado. “Lo que más me duele, igual lo estoy diciendo desde la rabia, es que una gran parte del público que ha votado ha premiado la mala educación”, sentenció la artista delante de Jorge Javier.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Fede, primera expulsión

Cuando todo parecía indicar que Ylenia y Fede estaban a un paso de protagonizar su propia ‘carpeta’, la audiencia soberana decidió que fuera el italiano el primer expulsado del reality. A su vez, Fede tuvo que verse las caras en la sala de expulsión con la de Benidorm. “No me esperaba esta segunda oportunidad en ‘GH’. He disfrutado estos diez días al máximo. Estoy muy agradecido. Estoy enamorado de España, os llevo en el corazón… La vida es así, seguro que algo muy bonito me espera fuera”, dijo al conocer el veredicto.