¡La gran final de ‘GH Dúo’ estuvo cargada de grandes momentos! Kiko Rivera y María Jesús Ruiz, los dos últimos finalistas, midieron sus fuerzas por ver quién se alzaba con el preciado maletín y así llevarse para casa la suculenta cifra de 100.000 euros. Antes de conocer el nombre del ganador, por el camino asistimos a la ruptura definitiva de Alejandro Albalá y Sofía Suescun, la esperada visita de las madres de los finalistas a la casa de Guadalix (sí, nada más y nada menos que la mismísima Isabel Pantoja acudió a recoger a su churumbel), la okupación de la casa de Lydia Lozano y Rafa Mora, quienes ya se preparan para participar en ‘Sálvame Okupa’, o los mejores ‘tikitikis’ de la historia del reality (por cortesía de Ylenia).

Telecinco

Una vez en el plató, Kiko Rivera y María Jesús Ruiz fueron recibidos con una gran ovación y el cariño de todos sus familiares y amigos. Aunque parecía que el cantante estaba dispuesto a firmar la paz con su rival, fue ver los polémicos confesionarios de la modelo y dar su brazo a torcer. “María Jesús no es intensa, es mentirosa y exagerada”, sentenció. Ante el dolor del miembro del clan Pantoja, el ambiente se fue calentando, llegando incluso Juani, la madre de María Jesús Ruiz a encararse con Jordi González por un comentario que hizo sobre José María Gil Silgado. Pese a que los protagonistas deberían de haber sido los finalistas, la madre de la Miss España volvió a ser la causante de otro momento tenso: Julio Ruz acabó abandonando el plató, al parecer, porque Juani se estaba metiendo con él.

Los últimos porcentajes ciegos que se mostraron dejaron constancia de la enorme división existente en la audiencia: 53,9% frente a un 46,1%. Llegado el momento de conocer el nombre del ganador o ganadora, Jordi González recibió el esclarecedor sobre… ¡que tenía el nombre de María Jesús Ruiz en su interior! Tras saberse ganadora, la euforia se apoderó de María Jesús, quien tras tirarse al suelo acudió corriendo para saludar a la grada. “Digan lo que digan, esto no es tongo”, señaló Jordi. “Agradezco de corazón a todas las personas que han hecho que yo esté aquí”, apuntó María Jesús.

Telecinco

Alejandro Albalá, tercer finalista

Hasta el momento de su entrada en ‘GH Dúo’, Alejandro Albalá era conocido por ser el ex de dos mujeres mucho más mediáticas que él: Isa Pantoja y Sofía Suescun. Pese a ello, gracias al reality ha logrado adquirir entidad propia, consiguiendo vencer en su día a la ganadora de ‘Supervivientes’ en su reñido duelo de cara a la expulsión. Además de centrar su concurso en sus idas y venidas con la navarra, Albalá se convirtió en el principal aliado de Antonio Tejado y el que fuera su cuñado, Kiko Rivera.

Telecinco

Juan Miguel, cuarto finalista

Mucho se le acusó al peluquero más mediático de la pequeña pantalla de haber pasado sin pena ni gloria por la casa de Guadalix. Pese a que siempre intentó evitar el conflicto, cabe destacar que el exmarido de Karina logró ganarse el cariño del público, salvándose una y otra vez en sus continuas nominaciones. Además, el valenciano, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, fue el protagonista de momentazos cargados de comicidad. En la semifinal, se marchó para casa con el 13,1% de los votos, un porcentaje muy cercano al que atesoró el tercero del podio.

Telecinco

Irene Rosales, quinta finalista

¡Sorpresón a las puertas de la gran final de 'GH Dúo! Contra todo pronóstico, Irene Rosales, una de las grandes favoritas para alzarse con el preciado maletín, se quedó por el camino y tuvo que conformarse con la quinta posición. Sea por su supuesta tibieza, porque sus apoyos hayan sido redirigidos para hacer vencedor a su marido o porque, básicamente, a la audiencia no le cayera en gracia, Irene Rosales dijo adiós al concurso con tan sólo el 8,3% de los votos de apoyo.

Telecinco

Sofía Suescun, expulsada de nuevo



A la segunda tampoco fue la vencida. Tras ser repescada por la audiencia, Sofía Suescun volvió a ser expulsada de la casa a las puertas de la final. Su último duelo lo protagonizó, paradójicamente, contra su expareja, Alejandro Albalá, con el que, durante su estancia en la casa, vivió una auténtica relación de amor odio plagada de continuas idas y venidas. Pese a que el resultado estuvo muy igualado, la experta en realities fue expulsada con el 52,3% de los votos.



Telecinco

Carolina Sobe, décima expulsión

Carolina Sobe protagonizó un esperado duelo contra su gran enemiga dentro de la casa, María Jesús Ruiz. Pese a que entraron en el reality formando parte del mismo ‘trío’, nunca se quisieron y siempre se criticaron, especialmente, por la relación que la modelo mantuvo con Julio Ruz y Antonio Tejado, posicionándose la concursante de ‘GH 11’ de parte de ellos. La expulsión de Carolina de la casa fue especialmente destacada ya que, a falta de datos oficiales, su porcentaje rondó el 80% de los votos.

Telecinco

Antonio Tejado, novena expulsión

Nadie puede dudar que Antonio Tejado es por méritos propios uno de los principales protagonistas de ‘GH Dúo’. En su estancia en la casa, el sobrino de María del Monte protagonizó un sinfín de grandes momentos, tanto por su tensa relación con Candela como por su fugaz romance con María Jesús Ruiz. Pese a todo, el andaluz no logró imponerse a Carolina Sobe, siendo expulsado con más del 60% de los votos.

Telecinco

Ylenia Padilla, octava expulsión

Pese a ser uno de los pesos pesados de la edición, contando con una buena legión de seguidores, Ylenia acabó sucumbiendo ante una poderosa María Jesús Ruiz, precisamente, su principal enemiga antes de abandonar el reality. Tal vez su actitud belicosa con la modelo y sus incontrolables prontos hicieron que se granjeara la antipatía de la mayoría de la audiencia, abandonando el reality con el 61,1% de los votos.



Telecinco

Raquel Lozano, séptima expulsión

La concursante de ‘GH 16’ se enfrentó en el duelo de cara a la expulsión con un peso pesado como Kiko Rivera. Después de salvarse hasta en cuatro ocasiones, Raquel se fue para casa con el 55,9% de los votos. En su entrevista en plató, defendió a su gran amiga María Jesús Ruiz, asegurando que tiene muy buen fondo y que sus compañeros no le han dado una oportunidad.

Telecinco

Yoli, sexta expulsión

Justo la semana después de que su pareja saliera del reality, la audiencia decidió que fuera Yoli la próxima expulsada. Pese a que había logrado acercar posturas con muchos de sus compañeros de convivencia, la novia del vocalista de ‘Obús’ perdió el duelo frente a Ylenia con más del 60% de los votos en contra. En plató, Yoli Sáez, después de que Jorge Javier la tildara de fría, acabó confesando el drama que marcó su vida: una pareja suya se suicidó.

Mediaset

Fortu, quinta expulsión

Una semana antes, con casi el 70% de los votos, Jorge Javier anunció que el expulsado no era otro que Fortu, quien antes de abandonar la casa advirtió a Yoli que no se fiara de nadie. Precisamente, el vocalista de ‘Obús’ se batía en duelo contra su pareja. Durante su entrevista con Jorge Javier, el cantante negó que hubiera tenido un affaire con Carolina. “Yo no he tenido ninguna relación con ella más allá de una amistad”, afirmó.

Telecinco

Sofía Suescun, cuarta expulsión

Ni el fandom ni los “sofiístas” lograron evitar la expulsión de Sofía Suescun, con más del 60% de los votos. Un hecho sorprendente, ya que, después de su exitosa carrera en el mundo de los realities, perdió el favor del público en su primera nominación y compitiendo con María Jesús Ruiz, precisamente, la adversaria que logró quitarse de en medio a su paso por ‘Supervivientes’. Sin embargo, a las pocas semanas volvió como la concursante repescada.

Gtres

Julio Ruz, expulsión disciplinaria

El que fuera pareja de María Jesús Ruiz no se sometió al veredicto de la audiencia, ya que fue expulsado de manera disciplinaria por su comportamiento con la Miss España. “La dirección del programa ha decidido que abandones la casa por conducta inaceptable”, explicó el Súper. Además de mostrar una actitud posesiva y acosadora con su ex, el empresario le escribió un mensaje a la modelo para proponerle hacer un montaje.

Telecinco

Candela, tercera expulsión

Candela Acevedo, con más de 60% de los votos, se convirtió en la tercera expulsada de ‘GH Dúo’. Antes de abandonar los muros de Guadalix, la andaluza tuvo la oportunidad de despedirse de su expareja, Antonio Tejado, con el que protagonizó un sinfín de broncas a su paso por el reality. De hecho, desde su salida de la casa no ha hecho más que lamentarse por el trato recibido por el sobrino de María del Monte. La andaluza se batió en duelo con María Jesús Ruiz, precisamente, la persona que luego le ‘levantaría’ a su ex.

Telecinco

Yurena, segunda expulsión

Destrozada. Así se mostró Yurena después de ver que su sueño de participar en el reality terminaba tan pronto. Con más del 60% de los votos, la audiencia prefirió que saliera del reality la cantante antes que Antonio Tejado. “Lo que más me duele, igual lo estoy diciendo desde la rabia, es que una gran parte del público que ha votado ha premiado la mala educación”, sentenció la artista delante de Jorge Javier.

Telecinco

Fede, primera expulsión

Cuando todo parecía indicar que Ylenia y Fede estaban a un paso de protagonizar su propia ‘carpeta’, la audiencia soberana decidió que fuera el italiano el primer expulsado del reality. A su vez, Fede tuvo que verse las caras en la sala de expulsión con la de Benidorm. “No me esperaba esta segunda oportunidad en ‘GH’. He disfrutado estos diez días al máximo. Estoy muy agradecido. Estoy enamorado de España, os llevo en el corazón… La vida es así, seguro que algo muy bonito me espera fuera”, dijo al conocer el veredicto.