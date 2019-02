Antonio Tejado se está convirtiendo en el ‘fucker’ de ‘GH Dúo’. Pese a que entró en compañía de su expareja, Candela Acevedo, en su estancia en la casa de Guadalix ha tenido tiempo de tontear con casi todas las mujeres más jóvenes del reality (solo le queda Raquel). A sus idas y venidas con Candela, su supuesto tonteo con Sofía Suescun y su intenso y fugaz affaire con María Jesús Ruiz, se suma ahora el beso que se ha marcado con Ylenia. Durante una noche de fiesta y bajo los efectos del agua con misterio, especialmente, la de Benidorm, quien casi no se sostenía en pie, acudieron al confesionario para hablar de su ‘piqui’.

“Estamos todos de acuerdo en que a Ylenia no la podemos perder todavía. Tiene mucho que aportar”, señaló el andaluz, haciendo referencia a la nominación de su compañera. “No sabes cuánto tengo que aportar…”, le dijo la alicantina al oído con aires de deseo. “¡Déjame ya! ¡A ver si te vas a creer que soy de hormigón!”, se lamentó el andaluz, visiblemente nervioso.

Entre risas, Ylenia soltó la bomba: “Como tenemos que hacer una novela juntis, él ha querido practicar antes y me ha robado un beso”. Algo que en el momento escandalizó a Albalá, a lo que Ylenia le dijo: “Tú vete con Sofía y deja a la gente”. ¿Se habrá puesto celoso?

Siguiendo con su compadreo en el confe, Ylenia no dejó de juguetear con el sobrino de María del Monte. “No me mires más a la boca porque sé que quieres darme otro. Les pasa a todos…”, le espetó en su cara. Cuando Tejado le preguntó si el ‘piqui’ había sido de ‘amiguis’, Ylenia denunció que se lo había robado sin ella poder evitarlo. “No te digo que no seas guapo, me encanta tu nariz cuando te cabreas y se hincha, pero aquí no podemos hacer nada”, reflexionó la joven. “Nadie se va a creer que yo te he robado un pico y no me has partido los dientes. Le he robado un pico y ella ha robado la pala”, replicó el colaborador de ‘Sálvame’. ¡Pura poesía!

“Yo no te lo quería dar. Bueno, por apetecerme, me apetecen tantas cosas, la verdad”, confesó Ylenia mientras le tocaba la calva a su compañero. “Estás confundido porque me has robado un pico, pero después de liarte con 5.000 pavas en esta casa… Yo no soy tercer plato de nadie”. Antes de salir del ‘confe’, Ylenia aprovechó para hacer cebolleta con Tejado y tocarle el culo, lamentándose de no haber notado nada al palpar su paquete… Minutos más tarde, con toda la casa dormida, Ylenia se quedó sola en la cocina con su bajona mientras se atiborraba a comer. “Amo la paella. La paella es mi vida”, sentenció.