Ya se sabe eso de que, donde hubo fuego, siempre quedan cenizas. Tras vivir un breve pero intenso romance, María Jesús Ruiz decidió cortar por lo sano con Antonio Tejado al negarse a que su relación fuera a más y sentirse utilizada por él. Sin embargo, la modelo no es que se caracterice precisamente por la perseverancia en sus decisiones, por lo que ha protagonizado un acercamiento con el colaborador de ‘Sálvame’. En la última fiesta, a un día de la expulsión y bajo los efectos (especialmente él) del agua con misterio, Antonio, aprovechando que iba disfrazada con una túnica clásica, se acercó a la modelo para preguntarle si era de “Sodoma o de Gomorra”.

Un chascarrillo que rompió el hielo para que se animaran a hablar. “¿Qué nos pasa a nosotros? Me lo puedes explicar”, le dijo Tejado a Ruiz. Acto seguido, la Miss España le miró fijamente y le hizo la misma pregunta, pero a la inversa. “No me pasa nada malo. Nunca lo he negado: lo que es innato desde un primer momento, sin saber por qué, es la química y la atracción que tenemos. Eso es algo que no se fabrica”, explicó Tejado. “¿Tú sabes lo que nos pasa? Que tú eres un animal”, replicó María Jesús antes de darle un beso casto en la frente. “Y no podemos estar en el mismo corral, ¿no?”, asimiló su compañero.

Durante toda la noche, el tonteo fue una constante, con Antonio Tejado acercándose siempre que podía a María Jesús, llegando incluso a tocarle en un par de ocasiones el culo. “¡Esa mano!”, le advirtió la andaluza. Además, el ex de Candela intentó robarle algún que otro beso, recibiendo ‘cobras’ por respuesta. Al ver la papeleta, el resto de los habitantes de la casa no dejaron de advertirles que tuvieran cuidado. “Yo creo que va a haber ‘mantecao’ en la casa”, opinó Juan Miguel en el confesionario. “Se nota que se atraen”.

En un momento de la velada, ambos se apostaron que, si María Jesús no salía expulsada, tendrían una cena fuera de la casa. “Pero no una cena normal. Una cena de las nuestras”, advirtió Tejado. Después del tira y afloja, la parejita acabó la noche metida en el almacén, el lugar donde tantas veces dieron rienda suelta a la pasión. Aunque no pasaron de los simples abracitos, la tensión era más que evidente. ¿Retomarán la relación ahora que ella ha vuelto a salvarse de la expulsión? Se aceptan apuestas…