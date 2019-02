Antonio Tejado se ha sincerado con Alejandro Albalá y le ha desvelado quien ha sido realmente el amor de su vida. En un ataque de sinceridad el sobrino de María del Monte le ha contado al exmarido de Chabelita que el se casó con su edad, antes de cumplir los 25 años, pero enamorado de verdad. "A ver que no digo que tu boda no haya sido de verdad, pero yo me casó muy enamorado de Alba. Formamos una familia, una niña... no sé", le comentaba Antonio al borde del llanto a su compañero de reality. Y no sólo le habló de sus primeros años de casados, también le contó cómo comenzó esa relación que tanto le ha marcado. "Nunca me olvidaré cuando nos fuimos a vivir a ese pisillo tan chiquitito los dos solitos con nuestro perro y no necesitábamos más 'ná'", explicaba el sobrino de María del Montes a Alejandro Albalá, quien se mostraba muy interesado en conocer la historia de su amigo.

Muy orgulloso Antonio le comentó a Alejandro que a él jamás le "salió" una infidelidad con Alba. "Yo considero que Alba ha sido el amor de mi vida, sin ninguna duda. La amaba con toda mi alma. A día de hoy la sigo queriendo, muchísimo, eso no se va, el amor de mi vida, sin duda. Yo aquí pienso en ella todo los días", comentaba el sobrino de María del Monte desde lo más profundo de su corazón.

Pero no sólo eso, a Antonio Tejado le alivia pensar en su vida con Alba y en lo felices que fueron, pues es con lo que se tranquiliza cuando tiene momentos malos dentro de la casa: "Yo con Alba nunca tuve una mala palabra. Todo ese temperamento que me ves aquí dentro de la casa, con ella en seis años jamás lo saqué. Ella me sabía llevar. Con tan sólo una mirada me calmaba. Ella era mi alma gemela".

Antonio Tejado con Alba Muñoz, su hija en común y su perro. Gtres

Antonio comentó también que se llevaría una gran sorpresa si la que fuera su mujer entrase al reality. Unas palabras que corroboran la versión de Alba, quien tal y como ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa' era ella en un principio quien iba a entrar con Antonio, sin embargo Candela quería entrar a toda costa y fue ella quien finalmente se ganó un hueco en el reality.

"Yo creo a la abuela de mi hija. María José no tiene ningún problema con ella, ha querido muchísimo a Candela. Antonio no quería entrar con Candela, me dijo que prefería entrar conmigo que tenemos una hija en común y queremos el bien para ella. Él me dijo que ella quería entrar sí o sí", contó Alba en una conversación telefónica con el programa de las mañanas de Telecinco.