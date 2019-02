La audiencia decidió que Alejandro Albalá e Ylenia se convirtieran en protagonistas de la telenovela que los concursantes de ‘GH Dúo’ tienen que hacer con motivo de la prueba semanal. Una manera de que el santanderino y la benidormense sigan con el jueguecito que se traen entre manos desde hace un par de semanas. Y es que, tras la expulsión de Sofía Suescun, su ex ha encontrado un gran apoyo en la estrella de ‘Gandía Shore’, y aunque no ha pasado de un colegueo entre amigos, lo cierto es que no dejan de confabular sobre la posibilidad de liarse y llegar a más.

Telecinco

En el último debate de ‘GH Dúo’, antes de conocer el veredicto de la audiencia sobre si habían superado la prueba, los concursantes representaron la última escena de ‘Pasión y rencor’, precisamente, una en la que Ylenia y Alejandro tenían que dar un apasionado beso… ¡y bien que se lo dieron! De hecho, lejos de rozar tan solo sus labios, se dieron un morreo en toda regla. Sin embargo, después de la escena, todos los concursantes se pusieron a celebrar lo bien que les había salido mientras que Alejandro se apartaba del resto y se mostraba afectado sin que nadie supiera muy bien porqué.

"¿Qué hace este ahora? ¡Venga ya el paripé! Para que quede yo aquí mal...", se lamentó Ylenia ante la inesperada reacción de su compañero. "Alejandro, no seas así. Es una puta película, nadie va a pensar nada". Y es que hay que recordar que Sofía Suescun acababa de entrar a la casa a la espera de que el próximo jueves la audiencia la elija como la concursante repescada. ¿Estaría rayado por lo que pudiera pensar su ex? ¿Tendrá miedo de que su tonteo con Ylenia pueda acarrearle consecuencia? Lo cierto es que, minutos más tarde, cuando Jordi González le preguntó en el directo sobre el motivo de su bajón, el concursante aseguró sentir rabia.

Telecinco

Dejando a un lado sus rayaduras de cabeza, lo cierto es que Ylenia no deja de intentar sacarle los colores a Alejandro. La alicantina es consciente de que su compañero es bastante vergonzoso, por lo que aprovecha siempre que tiene ocasión para tirarle los trastos y ver sus divertidas reacciones. Como ejemplo, en la última fiesta y bajo los efectos del agua con misterio estuvo haciéndole caricias en el brazo, lo que provocó que el joven se sonrojaba. Eso sí, Ylenia tiene claro cuál es el escollo insalvable para que puedan llegar a más: “A mí los tíos con la polla pequeña no me gustan”.

Minutos más tarde, durante un surrealista monólogo que se marcó en el jardín, Ylenia habló de lo que le gustaría hacer con Alejandro. “Lo que no quiero es que te enamores y vuelvas a sufrir. Ya sería una putada enamorarte de una como Sofía y otra como yo”, reflexionó con la voz gangosa. “El Alejandrito es para cogerle así en brazos y decirle, ven aquí, mi niño. Ven aquí que te dé un abracito pequeñito. Un abracito así con lengüita pequeña”.