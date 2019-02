Durante el debate dominical de ‘GH Dúo’, los nominados se enfrentaron a las preguntas de la audiencia. A María Jesús, que está en la palestra junto a Kiko Rivera y Raquel, le preguntaron si creía que Antonio la había utilizado para dar celos a Candela. La modelo contestó que no y recordó que, en el tiempo que estuvo Candela en el reality, hizo todo lo posible para “pasar” del colaborador de ‘Sálvame’. Y aprovechando que Candela estaba de cuerpo presente, los internautas aprovecharon para hacerle otra pregunta sobre su fugaz relación con el sobrino de María del Monte: “Ya que Candela está dentro… ¿Vas a seguir teniendo el mismo acercamiento con Antonio?”.

La modelo recordó que ya había cortado con su compañero hace una semana y media y que su ruptura es definitiva. “Tengo clarísimo que yo entré sola y me iré sola. Mi concurso es mío y ahora cada uno que haga su vida”, señaló. Por su parte, Antonio dejó entrever que su tonteo con la Miss no fue más que un entretenimiento: “Ya lo expliqué, fueron momentos difíciles, momentos en los que estás bajo y en los que surgen cosas. Me agarré a estar bien, aunque no me arrepiento de nada porque momentos vividos son”.

Al escuchar sus palabras, María Jesús confesó estar arrepentida de haber estado con él: “No debí acercarme a Antonio porque, aunque lo pasé bien en ese momento, también tuve momentos de estar incómoda por no saber frenar aquello… Yo creo que, si hubiese querido seguir, estaríamos juntos”.

Antonio respondió de manera tajante y recordó que era él el que había decidido acabar con el tonteo. “En estas cosas creo que nunca hay vencedores ni vencidos ni es más guay el que lo deja. Eso sí, recuerdo, y ahí están los vídeos, que soy yo el que se va al lavadero y termina esta situación. Fui yo el que le dijo que la situación no me compensaba y que no veía las cosas bien”, expuso el concursante. “Aun así no me arrepiento, no tengo nada de qué arrepentirme porque tampoco he hecho nada malo. Desde que se fue Candela hice mi concurso como soltero. Creo que tampoco me ha venido bien a nivel de concurso, pero sí a nivel de aguantar el encierro”.

Por si fuera poco, reconoció el verdadero motivo de por qué se lio con la modelo. “Yo me renové y se me ha criticado mucho por ello. He tenido muchos abucheos después de lo de María Jesús… Yo lo de María Jesús lo he hecho egoístamente, mirando por mí. Como todo sabéis a mí me cuesta un montón estar encerrado y me apetecía estar en ese momento con ella, es una mujer muy guapa y agradable”. ¿Pero no estaba colgadísimo por ella? “Yo soy muy entregado en primera instancia… A veces me juega una mala pasada que, cuando yo me ofusco, como no sé estar solo, lo primero que hago es coger la primera mano que pasa. Subo y bajo como la espuma y eso es un error mío. Soy de los de un clavo saca a otro clavo. No sé estar solo”.

Esta confesión se produjo después de que Antonio se posicionara en contra de María Jesús para que abandonara la casa. “Quiero dejar claro que es una decisión que ya había tomado antes de la repesca. Ya lo había hablado con Raquel en el baño. Mi motivo es porque el día de las nominaciones no se mojó y lleva toda la semana como más fría. No tengo nada en contra de ella, pero esta semana he estado muy cerca de Raquel. He visto que María Jesús se ha venido muy arriba al verse salvada frente a Yoli e Ylenia”, explicó. “Comprendo muy bien a Antonio y agradezco que se haya puesto detrás de mí. Prefiero que diga la verdad antes de que se ponga a hacer un alegato falso”, opinó María Jesús.