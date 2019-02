Sofía Suescun, Candela Acevedo y Fede Rebecchi son los candidatos para ocupar el puesto en la repesca de ‘GH Dúo’. A la espera de que la audiencia escoja a su favorito, que conoceremos el próximo jueves, los tres han subido a la casa para convivir junto al resto de sus compañeros. En el pasado debate dominical del reality se produjeron los esperados reencuentros de los candidatos con sus exparejas, destacando el poco entusiasmo que Alejandro Albalá mostró al ver a Sofía. Y es que, tal y como Jordi González apuntó, fue un reencuentro bastante “blando” (y nosotros añadiríamos que un tanto frío…).

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Al verse, con el rictus bastante serio, se dieron un beso de lo más cordial. Al preguntarle Sofía cómo estaba, el santanderino contestó que nervioso. “No sabía que eras tú, aunque me lo podía imaginar”, señaló en un tono de voz bastante aséptico. Acto seguido, iniciaron una conversación de lo más banal en la que la ganadora de ‘SV’ se interesaba por la mano del joven, en cabestrillo por un percance en la prueba del crossfit, y sus últimos días dentro de la casa.

A su vez, Albalá tan solo quería conocer el motivo de su visita, no mostrando especial alegría ante la idea de que Sofía volviera a la casa en calidad de repescada. “¿Qué tal estos días? ¿No estás más feliz?”, le preguntó Sofía. “Normal… Ahora sí porque has venido tú. No te esperaba, la verdad. Paso mucho tiempo pensando en ti, en qué pasará”, contestó Albalá.

Telecinco

Desde que Sofía se marchó de la casa, Ylenia y Alejandro han protagonizado un acercamiento en el que muchos ven un tonteo más que evidente. Pese a que no ha ido más allá de un simple jugueteo entre amigos, todos los ojos estaban puestos en la de Benidorm para ver su reacción ante la entrada en la casa de su ‘gran amiga’. Al verla, le entró la risa nerviosa y comenzó a hacer gestos a Raquel y Carolina. Eso sí, no dudó en acercarse a darle un cariñoso abrazo a la navarra, quien parece estar dispuesta a marcar su territorio…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Y cómo están siendo las primeras horas de Sofía Suescun en su vuelta al reality? Pues bastante agitadas… Y es que, cuando parecía que Alejandro estaba dispuesto a pasar página con respecto a su relación con la hija de Maite Galdeano, su regreso al concurso no ha hecho más que desestabilizarlo. Tras explicarle que no había pasado nada con Ylenia, Alejandro aceptó mantener una conversación a solas con su ex. “Estuve muy mal con mi persona y por mis actos”, apuntó Suescun. “La realidad es que en este momento no podemos ser amigos. Lo positivo para los dos es que no estemos juntos”. Unas palabras que destrozaron a Albalá, quien le dijo a Irene estar “muerto por dentro”.

Telecinco

Poco después, la finalista de la repesca se hundía y aprovechaba para desahogarse con Fede. "El sentirme todo el rato juzgada, de por qué he hecho eso, por qué lo otro, es horroroso y por eso salí de aquí fatal", afirmaba. ¿Se quedará Sofía en la casa para seguir mortificando a su ex?