Mila Ximénez está hasta el moño de la defensa que la madre de María Jesús Ruiz, Juani, está haciendo de su hija en los directos de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’. Al escuchar su continuo alegato por destacar la perfección de la modelo, remarcando constantemente que no hace nada mal y tiene un corazón de oro mientras que sus compañeros la están sometiendo a un linchamiento, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha tomado la palabra para pararle los pies y dejarle las cosas bien claritas. Y es que Mila está cansada de la imagen de madre amantísima que Juani está dando cuando ha tenido comportamientos con la Miss España que han sido, cuanto menos, cuestionables…

“Me estoy mordiendo la lengua. Y te vas a cabrear mucho conmigo, pero me da igual”, advirtió la periodista. Eso es, Mila, ¡tú no te calles nada que te escuchamos! "A tu hija la machacan, ¿verdad? Y tu hija nunca miente, ¿verdad? Pues mira, yo estuve con tu hija en un cuarto de baño y me dijo que entre tú y Gil Silgado la teníais hecha fosfatina, ¿vale? Que entre tú y Gil Silgado no sabía lo que hacer. Que tú le dejabas de hablar y yo he visto a tu hija llorando porque en Navidades tú le dijiste que no le abrías la puerta de tu casa", recordó señalándola con el dedo.

Además, Ximénez criticó que María Jesús se convirtiera en abanderada del feminismo y utilizara el argumento de la pena para seguir en el reality. "Probablemente todo esto es el resultado de lo que sucede. A mí lo que me indigna de tu hija es que coja la bandera de que los hombres, las mujeres… Ahí juegan todos y manipulan todos y ella es la que utiliza a los tíos y no ellos a ella", sentenció.

Por su parte, Juani intentó echar balones fuera y corrió un tupido velo sobre las acusaciones de Mila. “Es el mismo discurso de siempre. Ahora estamos hablando de ‘GH’ y doy gracias a Dios que se esté viendo 24 horas. Me da igual lo que tú digas, la han machacado. Gracias a Dios que ha entrado en un concurso en el que se ve todo. Yo confío en la audiencia”, afirmó. Y la verdad, que los espectadores revalidaron su discurso, ya que María Jesús se salvó de la expulsión frente a los otros dos nominados: Kiko Rivera y Raquel.

A su vez, Juani también volvió a enzarzarse con Julio Ruz, al que no le tiene precisamente mucho cariño. Cuando el “señor expulsado”, nombre con el que se dirige al ex de su hija, intentó meter baza sobre un asunto relacionado con la modelo, pidió la intercesión del presentador. "Jorge Javier, por favor, no permito que después de que haya sido expulsado por mal comportamiento que se atreva a hablar de mi hija", advirtió Juani. "A mí lo que tú me permitas o no me permitas me da exactamente igual porque tú has tenido a un maltratador metido en tu casa hasta hace seis días. Ya está bien", replicó Ruz.