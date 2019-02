¡Noche calentita en ‘GH Dúo’! Aparte de sus movidas con Candela, quien le volvió a echar en cara sus supuestas infidelidades, sacando a relucir el nombre de Amor Romeira y una tal Ambrosia, Antonio Tejado se enfrentó en el directo del ‘Límite 48 horas’ a los reproches de María Jesús Ruiz. Todo comenzó cuando se emitió un vídeo en el que Kiko Rivera pedía perdón a la modelo después de que el propio Antonio le reconociera que, en parte, había utilizado su tonteo con María Jesús para dar celos a Candela. “He creído justo pedir disculpas a Mª Jesús porque por defender a Antonio le he podido hacer daño”, explicó el miembro del clan Pantoja.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Sus palabras hicieron que la Miss España se viniera arriba y comenzara a renegar del que fuera su interés amoroso. “Me arrepiento de haber entrado en el juego de este señor. Creo que nunca ha tenido atracción por mí”, afirmó. “He visto cosas y creo que Antonio y Candela se están dando un acercamiento porque creo que se quieren, pero me da mucha pena por ella, porque no se lo merece”. Por su parte, Antonio, al ver el supuesto dolor de la andaluza, replicó: “Tú vas de actuar y yo no actúo y si quieres un enfrentamiento conmigo no lo vas a tener. El Oscar para la repisa, que tú por estar aquí eres capaz de cualquier cosa”.

Después de un intenso cruce de acusaciones, emitieron un vídeo en el que el sobrino de María del Monte confesaba que le gustaría que la que fuera su ‘amiguita’ acabara siendo la próxima expulsada. Una postura que reafirmó en el directo: “Me parece una persona que es adicta al show… Yo cuando noto que las personas que están a mi lado no son de verdad no las quiero. Y quiero dejar claro que no tiene nada que ver con la entrada de Candela, ya lo pensaba de antes”.

Esto es lo que ha ocurrido entre Antonio, Candela y María Jesús durante la publi 😱 #GHDÚOLímite7 pic.twitter.com/QZHcveWTXh — Gran Hermano (@ghoficial) February 26, 2019

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Con el ambiente caldeado, la situación acabó estallando por los aires cuando María Jesús Ruiz denunció que, durante una de las pausas publicitarias, Antonio se había acercado a Candela y a ella en plan agresivo, algo que le había hecho sentir miedo puesto que el colaborador de ‘Sálvame’ “es capaz de todo”. Ante su acusación, Tejado se levantó del sofá y amenazó con abandonar el programa. “No quiero estar en esta casa con alguien que me hace esas acusaciones. Esto es un peligro”, exclamaba mientras daba vueltas por el salón.

Jorge Javier Vázquez, intentando apaciguar los ánimos, reprochó las afirmaciones de la ex de Julio Ruz. “Creo sinceramente que no has estado afortunada. María Jesús no creo que tu actuación haya sido la correcta”, indicó. Ante la insistencia de la de Andújar de que todo estaba grabado, el presentador se puso serio: “Vemos continuamente los vídeos, hay un equipo permanentemente atento a todo lo que sucede en la casa, no creo que hayas tenido, de verdad, una reacción adecuada. Me acaban de confirmar de nuevo, mi directora, que la historia no es tal y como tú la has contado”. De hecho, en el vídeo de arriba podéis comprobar que, bajo ningún concepto, la actitud de Antonio podría catalogarse de ‘agresiva’…

Telecinco

Pese al apoyo de sus compañeros, Antonio Tejado seguía en sus treces de abandonar el reality, lo que provocó que el programa permitiera de manera excepcional que hablara con su madre y así ver si le daba ánimos para seguir. En la intimidad del confesionario y en un mar de lágrimas, el andaluz recibió el bonito mensaje de María José, quien le pidió que fuera fuerte y dejara a un lado su tristeza: “Lucha, ríete, haz reír. Te queremos”.