Si hace unos días María Jesús Ruiz parecía la teniente O'Neil con su nuevo corte de pelo rapado con maquinilla, ahora ha pasado al siguiente nivel... y ya no sólo lo parece: ¡ahora lo es! La Miss ha cogido el mundo por los machos y ha decidido que sus compañeros ¡son unos flojos! Especialmente su compañero de nominación Kiko Rivera, y lo ha dicho con tanta intensidad que nos daba la impresión de estar viendo a Demi Moore en su película 'Hasta el límite'... Pero ¿qué ha pasado? Pues que Kiko dijo que no le gustaba cómo estaba haciendo su concurso María Jesús y ella, lejos de callarse, ha soltado todo lo que piensa... aunque en la intimidad del Confesionario.

Mediaset

La modelo ha explotado contra el hijo de Isabel Pantoja: "A mí sí que no me gusta el concurso que está haciendo Kiko… se ha dedicado a quejarse, a comer como un loco, a cortar trajes y poner verde a todo el mundo y a decir que quiere irse porque ya ha ganado lo suficiente, así que ya está todo de más. ¡Qué falta de respeto al programa y a sus compañeros", gritaba.



Además, le llamaba a él y a sus 'cómplices' nada menos que "malcriados": "Yo no puedo estar nominada con una persona que está diciendo que está mal, que se quiere ir. Yo quiero estar nominada con alguien que quiera quedarse y luchar. Yo estoy aquí sola y no voy a dejar que un puñado de malcriados me desestabilicen porque no saben ni por donde les viene ni se han ganado el pan que se comen, nunca", afirmaba (y, no sabemos por qué, pero nos da que va por Antonio y Alejandro...). Y añadía: "Cuánto cinismo... si realmente se quiere ir, que se vaya, y que deje aquí a la gente que quiere estar aquí. Dan ganas de decirle 'que te pague las deudas de Hacienda... tus narices'. Qué decepción... la gente floja me revienta".



Está claro que María Jesús piensa que está rodeada de pusilánimes, y lo dejó todo claro cuando apuntó a que, en su mundo ideal, estarían todos en las mismas condiciones: "Realmente me gustaría que todos estuviéramos en un mundo en el que todos fuéramos iguales y tuviéramos las mismas oportunidades y condiciones. Sin nada, desnudos: sin venir protegidos, sin tener ni ser nada... a ver quién sobrevive y quién se busca la vida de verdad".