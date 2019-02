¡Menudo ‘intercambio de parejas’ se ha montado en la casa de ‘GH Dúo’! Tras la marcha de Sofía Suescun, Alejandro Albalá se refugió en algunos de sus compañeros. Entre ellos, Ylenia, con la que mantiene un compadreo en el que muchos ven algo más. Para rizar todavía más el rizo, Sofía y Fede, finalistas de la repesca, han vuelto de nuevo a la casa, dejando constancia de una desconocida atracción. De hecho, en uno de los vídeos que se emitieron durante la pasada gala de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’, los jóvenes confesaron que, durante su anterior estancia en el reality, se habían cortado para no darle celos a sus ex.

En el directo, Alejandro apuntó que le “sudaba el nabo” todo lo que pudiera decir el italiano, ya que se olía que habría tenido algo con su ex. Por su parte, Ylenia, al ser preguntada, se mostró muy sorprendida por las imágenes. “En el vídeo dicen que en un principio se cortaron mucho por nosotros, como que le dábamos penita y hubieran hecho algo más. Pero si tú estabas debajo del edredón con Alejandro, qué querías, ¿estar también con Fede?”, le preguntó a Sofía.

“Tuvimos conversaciones y tú te ponías como te ponías”, señaló la navarra. “Por respeto a ti y a Alejandro, por no malinterpretar la situación, fuimos generosos en ese sentido”, matizó. Una justificación que no le servía de nada a la de Benidorm, quien mostró su descontento asegurando que se arrepentía de haber depositado tanta confianza en la que fuera su amiga: “¿Cómo me ponía? Yo siempre te he defendido y ahora me arrepiento”.

“¿Tú te crees que yo soy tonto y que este señor y Sofía no han tenido ‘bromas’ fuera? Seguramente, igual han llegado a más”, reflexionó Albalá. “Hay una gran diferencia. Yo de Sofía estoy enamorada, tú con Ylenia casi no es ni tu amiga… Aquí hay gente que no entiende la amistad sin tener que hacer nada”, se lamentó. “Si yo no me acercaba a tus exnovias, tú no tienes que acercarte a las mías”, le echó en cara el italiano en plan machirulo.

A su vez, la ganadora de ‘SV’ siguió argumentando que ella había intentado evitar el contacto con Fede tan solo para evitar los posibles mosqueos de Ylenia, quien todavía seguía prendada por su ex. “Esto me parece de locos. Es absurdo y falso. Que hubieran hablado… A Alejandro le ha pegado tiritos y me parece que le quiere confundir, que le ha machacado demasiado y me arrepiento de haberla defendido”, sentenció Ylenia, negando que en estos momentos considere a Sofía su amiga: “Después de ver que a Alejandro le dice unas cosas y a mí no se atreve a venir a decirme nada, no puedo considerarla mi amiga. Si eres mi amiga y te ha molestado algo que haya hecho con Alejandro, ven a decírmelo a la cara”.

Sin embargo, Sofía argumentó que ella no era quién para ir a pedirle explicaciones a Ylenia cuando ya no está con Alejandro. “Yo he visto muchos vídeos fuera en los que se veía un tonteo entre vosotros que a mí no es que me alegrara”, indicó. “Darse cariño no se llama tonteo, tonteo es lo que haces tú”, dijo la estrella de ‘Gandía Shore’. A partir de ahí, tras verse acorralada por Ylenia y Alejandro, Sofía abrazó su lado más victimista y se pasó varios minutos llorando sin consuelo.