Sofía Suescun sique queriendo a Alejandro Albalá... ¡y él la quiere lejos!

En el último ‘GH Dúo: Límite 48 horas’, justo antes de conocer el nombre del finalista de la repesca que se quedaba por el camino, Sofía Suescun se derrumbó y Alejandro acudió a hablar con ella. “Cuando digas las cosas, dilas de verdad, ¿vale? Aunque me digas que no me quieres, sé que no lo sientes… No te quiero ver llorando”, le decía el santanderino mientras la otra le pedía que la dejara en paz. “Ojalá no te vea más en la vida, no sepa más de ti. No quiero nada de ti”, aseguraba, entre pucheros, la navarra. “¿Tú crees que no te adoro?”, preguntó Alejandro.

Telecinco

“No es normal que te aproveches de mí y de mi debilidad. Sabes que te quiero”, se lamentó Sofía. “Lo que me parece raro es que no me digas que no quieres estar conmigo y luego me digas que me quieres… Yo te quiero dar una buena vida. Lo único que pienso es en estar contigo fuera, de verdad”, señaló Alejandro. “No te quiero, no quiero nada. ¡Siempre estoy mal, tío!”, exclamó la experta en realities antes de arrancar a llorar. ¿Pero no acababa de decirle que sí?

Creyendo que la única prioridad de Alejandro es llevarse el maletín, le dijo que iba a ser el ganador y que entonces sería feliz. “Mi felicidad es estar contigo”, afirmó el ex de Chabelita. “Sabía que lo que me dijiste en la cama (aludiendo a que lo mejor era que no volvieran a estar juntos) no era sincero. ¿Me quieres o no?”. Tras contestar negativamente, se sentó en el suelo, recibiendo los consuelos de Alejandro. “No quiero verte así, eres mi vida, aunque no lo creas”, sentenció.

Telecinco

Ante las insistentes preguntas de si le quería, Sofía acabó asintiendo. “No te voy a tener en cuenta lo que me dijiste el otro día en la cama”, dijo Albalá. En ese momento, apareció Irene para intentar darle ánimos: “No tienes motivos para llorar. No los tienes. Tienes trabajo, eres superbuena de corazón, tienes una madre que te ama y la suerte de tener a una persona que te quiere. ¡Así que arriba!”.

Pese a todo, un día más tarde, durante el ‘Última hora’, Alejandro expuso sus dudas de si quiere que Sofía permanezca en la casa. El joven explicó que una parte de su cerebro no quiere que ella siga por su “fatiga mental”, pero, en cambio, otra parte opina de diferente manera. Esta confesión se produjo cuando el Súper les pidió a los concursantes que se posicionaran detrás de la finalista de la repesca que prefieran que se vaya y Alejandro dudó dónde ponerse.

Telecinco

“Mi cerebro se divide en dos”, indicó. Sin embargo, al final acabó poniéndose detrás de Candela. “Me voy a poner detrás de ella porque detrás de Sofía no me sale ponerme. Sinceramente, la quiero. Una parte de mi cerebro quiere que se quede Candela porque Sofía hace que mi concurso sea un poco más difícil por mi fatiga mental, pero otra parte de mi cerebro piensa que, como la quiero, sé que estar aquí le hace feliz”.