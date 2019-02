La confesión de amor de Antonio que deja tocada a Candela

Candela volvía a la casa de ‘GH Dúo’ con la intención de vivir su concurso y romper definitivamente su relación ‘tóxica’ con Antonio Tejado (o al menos, eso es lo que afirmaba). Antes de volver al reality, la finalista de la repesca se mostraba públicamente muy molesta con su expareja, especialmente, por su relación con María Jesús Ruiz y todos los testimonios que había escuchado de chicas que declaraban que el colaborador de ‘Sálvame’ le había sido infiel con ellas. Pero ya se sabe eso que ‘donde dije digo, digo Diego’, y pese a que en los directos aprovechan para tirarse los trastos a la cabeza, en las largas horas dentro de la casa han aprovechado para acercar posturas…

Candela no puede ocultar todo el rencor que tiene acumulado, por lo que aprovechó la fiesta que se organizó con motivo del ‘Día de Andalucía’ para abrir la caja de los truenos y recriminarle a su ex la actitud que ha tenido desde que entró al reality. "¿En 24 horas se puede dejar a una persona e ir a la caza de otra chica?", le preguntó Candela sin medias tintas.

Unas palabras que provocaron que el sobrino de María del Monte acabara derrumbándose. "Tú me dejaste claro que era una mierda para ti", le recordó visiblemente molesto. Sin embargo, Candela se mantuvo firme y siguió reprochándole que se liara con la Miss España nada más salir ella por la puerta. Por su parte, Antonio se lamentaba de que Candela hubiera hecho tan buenas migas con María Jesús, catalogando a su ex de ser una “falsa”. "No me interesa seguir hablando contigo, se acabó el tema aquí", sentenció la enfermera.

Minutos más tarde, Candela volvió a pasar por el baño y se encontró una demoledora estampa: Antonio estaba llorando sin consuelo y ni tan siquiera conseguía articular palabra. Al verlo, Candela se apiadó de él y le dio un abrazo. "Quiero todo de ti", aseguró Tejado mientras miraba a su ex a los ojos. "Antonio, sé que a ti te pasa algo más, que no es solo esto", expuso la técnica en nutrición. "Quieres saber qué me pasa, llevo un año sabiendo que esto no funciona, que no va a funcionar nunca, te tengo en mi corazón, verte por la casa andando en pijama y no poder mirarte me duele", corroboró el andaluz. "¿Tú no entiendes que me has hecho daño?", le indicó Candela.