Desde su regreso a la casa de ‘GH Dúo’, Candela Acevedo y Sofía Suescun se han convertido en el centro de casi todos los conflictos. De hecho, las finalistas de la repesca han hecho muy buenas migas y no dudan en picar a Antonio Tejado soltando pequeñas píldoras de lo bien que se lo han pasado en el exterior. Durante una conversación en el jardín, Sofía aseguró que Candela estaba teniendo muchos fans y que se había convertido en “Queendela”, un lenguaje en código que a Antonio Tejado no le hizo ninguna gracia. ¿Estará celoso del posible éxito que pueda tener fuera su expareja entre los hombres?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Con 22 añitos más mala leche en un cuerpo no puede caber”, se desahogó luego en la cocina. “Para la edad que tiene la retranca y la manada de gatitos chicos que pueden caber en una barriga… Esta lo que quiere es abrir más tramas y me busca a mí. Sofía algo sano lo convierte en mierda”. Además, habló con Candela y le dejó claro que no le gusta nada Sofía, ni como persona ni como mujer: “Yo de Sofía paso como de comer mierda. A mí me pone una mujer, no una niña”.

En el directo, Antonio Tejado se lamentó de que sus compañeras se pasaran el día hablando en clave. “Eso en mi casa se llama tocar la nariz”, indicó. Cuando Jorge Javier le preguntó a Sofía por el rechazo de Antonio, la navarra lo tuvo claro, diciendo que no se creía para nada que su compañero no quisiera nada con ella. “Esta se cree ahora LaToya Jackson”, replicó Antonio. En ese momento, sacaron a relucir el tema sobre los supuestos mensajes que el andaluz le mandó en su día a la ganadora de ‘SV’, preguntándole abiertamente Jorge Javier a Sofía si verdaderamente pensaba que quería tema con ella.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aunque Sofía no contestó ni sí ni no, Candela la animara a que dijera que sí. “La quieres montar en tu barco”, le recriminó Antonio. Suescun habló sobre el contenido de los mensajes, destacando que el sobrino de María del Monte le escribió para decirle que se “dejara de tanto Albalá”. ¿Qué quería decir con eso?

El colaborador de ‘Sálvame’ se justificó diciendo que intentaría contactar con ella para sacarle información para el programa. “Era una época en la que el tema de Sofía estaba de moda y yo intentaría sacarle algo”, explicó. A su vez, la ‘gran hermana’ reconoció que la conversación no fue más allá. Sin embargo, a Alejandro Albalá le dolió saber del contenido de esos mensajes y el tono en el que se dirigía hacia él. “A mí, cuando una persona tiene novia, no me da por escribir”, le reprochó a Antonio. “Yo tampoco te conocía a ti. Además, que tampoco le he dicho nada malo”, recordó Antonio. “A eso se le llama tirar la caña y ver qué pescas”, añadió Candela.

Telecinco

En ese momento, Ylenia quiso echarle un capote a Antonio y afeó el comportamiento de la navarra. “Si una persona me ha tirado la caña fuera, yo no le toco el culo, le sigo el tonteo y estoy con Albalá”, reflexionó. “Yo no tengo que guardarle el respeto a nadie… ¡Yo no tengo porque trabajarme a Antonio Tejado! ¡Los tengo muchos mejores!... Tampoco tengo que esforzarme mucho”, se defendió Sofía. “No sabía que teníamos aquí a Sofía Kardashian”, sentenció Antonio.